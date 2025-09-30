יוון ( צילום: שאטרסטוק )

שעות לפני יום כיפור, נמנע כאוס תעופתי ביעד הפופולארי על הישראלים, כאשר שביתת פקחי הטיסה שהייתה צפויה להתקיים מחר (יום רביעי, 1 באוקטובר) ביוון – בוטלה. ההודעה על השביתה המתוכננת גרמה לבלבול בקרב הנוסעים ליוון וממנה, כאשר על פי הנתונים, בערב יום הכיפורים, אמורות להמריא ולנחות כ-70 טיסות מישראל ליעדים השונים ביוון ולהיפך.

מדובר בלא פחות מ-38 טיסות של אל על, סאן דור, ישראייר, ארקיע, בלו בירד, TUS, אג'יאן, NEOS, WIZZ AIR וחברות נוספות שימריאו מנתב"ג. טיסה אחת של אייר חיפה אמורה להמריא מחיפה לאתונה. במקביל, 31 טיסות אמורות לנחות במהלך 1 באוקטובר מהיעדים השונים ביוון - בישראל, של אותן חברות תעופה. ישראלים שתכננו לסיים את שהותם בחו"ל לפני יום הכיפורים וסמכו על טיסת חזור בערב יום כיפור, עלולים להיתקע בחו"ל ללא מענה. לפי הדיווחים, בית המשפט ביוון דחה את בקשתם של פקחי התעופה להצטרף לשביתה הכללית במשק. ולכן שדות התעופה ביוון ימשיכו לפעול כסדרם, ללא שיבושים. עם זאת, ענפי תחבורה אחרים צפויים לשבות, כולל הרכבות, המטרו, האוטובוסים והמעבורות. חלק מהשירותים יפעלו באופן חלקי, ולכן מומלץ למטיילים המתכננים להתנייד בתוך יוון לבדוק את לוחות הזמנים מראש ולהיערך בהתאם. מאחר שמדובר בערב יום כיפור, מועד בו יוצאות ונכנסות עשרות טיסות מישראל ליוון ולהפך – מדובר בהחלטה שמונעת ביטולים שעלולים היו להשפיע על נוסעים רבים, במיוחד לקראת סגירת המרחב האווירי בישראל בשעה 13:50.

שדה התעופה בנתב"ג ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

חברת התעופה היוונית Aegean Airlines (אג'יאן איירליינס) הודיעה כי בשל השביתה ביוון (שכאמור בוטלה לבסוף), הנוסעים המחזיקים בכרטיסי טיסה לאותו יום יכולים לבצע שינוי בכרטיסיהם ללא עלויות נוספות, כולל פטור מתשלום דמי שינוי והפרשי תעריפים. לחלופין, ניתן לבטל את ההזמנה ולקבל שובר זיכוי (Credit Voucher) לשימוש עתידי.

במקביל, בעקבות הודעת הרשויות באתונה על התכנות לשביתה כללית ביוון ב 1.10.25 שתשפיע על המרחב האווירי ביוון, ישראייר תוסיף היום, ה-30.9.25 טיסה מנתב"ג לאתונה ובחזרה.

על פי הודעת החברה, טיסה 6H945 תמריא מנתב"ג לאתונה בשעה 17:40. טיסה 6H946 תמריא מאתונה לנתב"ג בשעה 20:55.

מישראייר נמסר כי נוסעים שמועד טיסתם הינו ביום רביעי ה 1.10.25 ומעוניינים להקדימה, יוכלו לרכוש כרטיס חדש בטיסה שנוספה, ולהודיע לישראייר לאחר ההזמנה על כך, ויקבלו שובר זיכוי למימוש עתידי על סכום הטיסה המקורי.

ישראייר לא תגבה דמי שינוי או ביטול עבור פעולה זו. ראשית יש לרכוש את הטיסה החדשה מחדש ולאחר מכן להודיע לישראייר על כך.