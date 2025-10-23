"בציון החזון איש נזכיר שם אחר שם בפרטות לפני בורא עולם"

ציונו הקדוש של מרן החזון איש זצ"ל, השוכן בבית העלמין נציבי פוניבז' בבני ברק, הנו תל תלפיות ומוקד ישועות ידוע ומפורסם בקרב תושבי העיר ורבים הבאים מחוצה לה במיוחד כדי להתפלל במקום.

אבל מכל התפילות, צפויה להתקיים תפילה אחת מיוחדת במינה – תפילתו של הגר"ש גלאי, 'עמוד התפילה' של דורנו, אשר נודע בתפילותיו הזכות והנרגשות, המלוות בדמעות שליש היוצאות מלב טהור ומלא אהבת ישראל טהורה.

עם תחילת חודש חשוון נודע לרב שב'קופת העיר 'הצטברו שמותיהם של 81 יתומים ויתומות המתחתנים במהלך החודש, ולאחר שהגישו בקשה ועברו בדיקה מקיפה, התברר שהם זקוקים וזכאים לסיוע כפי לצורך מימון חתונתם.

לנוכח האמור הודיע הרב שהוא מתכוון לעלות לציון מרן החזו"א זצ"ל, במיוחד כדי להעתיר עבור התורמים שיתרמו סכום של עשרה שקלים לכל יתום ויתומה מהיתומים המתחתנים בחודש חשוון.

"בחודש חשוון חל יום ההילולא של מרן החזון איש, בט"ו בחשוון", אמר הרב לראשי 'קופת העיר'. "אני רוצה שתפרסמו שבעזרת ה' אני אתפלל באופן אישי על כל אחד ואחד מהתורמים למען השאת היתומים והיתומות הללו, באופן אישי! על ציון החזון איש!".

לשמח 81 חתנים וכלות הנישאים בחודש חשון הקליקו כאן>>>

הגר"ש לא הסתפק בכך, ואף כתב את הדברים בכתב ידו:

"התורמים סך 810 שקלים לקופת העיר לקרן המיוחדת שהוקמה עבור 81 יתומים ובודדים הנישאים בחשון תשפ"ה ומשמחים אותם, יזכו בעז"ה מידה כנגד מידה שתהיה שמחה בביתם בקרוב. ובס"ד נתפלל בציון החזון איש זצ"ל שיומא דהילולה שלו בחודש זה, על כל התורמים ונזכיר שם אחר שם בפרטות לפני בורא עולם שבזכותו ובזכות הצדקה תתקיים הברכה, וישלח להם שמחה בביתם בקרוב".

לאחר מכן הסביר מרן שהסכום מייצג נתינה של עשרה שקלים בלבד לכל אחד מהיתומים "כל אחד ייתן עשרה שקלים ליתום, וביחד זה יצטרף לחשבון גדול שיאפשר ליתומים והיתומות הללו לכסות את הוצאות החתונות", אמר הגר"ש, "זה מה שיעמיד אותם על הרגליים ויאפשר להם להתחתן בכבוד".

זה הזמן לעשות מעשה, להצטרף לעזרת ה' בגיבורים, בואו ונתרום, כל אחד ייתן עשרה שקלים לכל יתום, וכך יוכלו היתומים והיתומות היקרים הללו להתחתן בכבוד ובשמחה. כך נזכה לברכת קדש של הגר"ש, ותהיה שמחה בבתינו בקרוב. כך נזכה שמרן החזון איש יהיה מליץ יושר עבורנו בשמי מרום, בזכות מצוות הצדקה וגמילות החסד הגדולה עם היתומים והיתומות.

