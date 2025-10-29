לא יהיו לכם עוד ילדים", אמרו הרופאים לפני שני עשורים. מרת שרה זיסל זוננשיין רק חייכה. "יש מי שמחליט אחרת", ענתה בשקט. וכך היה.

אחרי שנים של מחלה, כימותרפיה ותופעות לוואי קשות – היא הבריאה. בתוך שנים ספורות נולדו לה שישה ילדים נוספים – שלושה זוגות תאומים, בזה אחר זה.

כל אחד מהם היה ניצחון קטן על חוסר האמונה של העולם. היא קיבלה את חייה מחדש – והפכה אותם לשיר של תודה.

החיים בבית זוננשיין היו חיים של חסד, שמחה ופשטות. האם הצדיקה הקדישה את כל כולה לבעלה ולילדיה. היא לא ביקשה לעצמה דבר – רק לשמח, לעזור, להודות.

מרת שרה זיסל זוננשיין ע"ה; הותירה אחריה 3 זוגות תאומים

ואז – המחלה חזרה. בהתחלה זה היה נראה זמני, "כנראה דלקת או עייפות", אמרה. אבל הבדיקות גילו את מה שכולם ייחלו שלא לראות.

שוב טיפולים. שוב כאבים. שוב אמונה. אבל הפעם המחלה הייתה אכזרית יותר. הגרורות התפשטו, הגב שותק, והיא כבר לא יכלה לקום מהמיטה. ועדיין, מרת זוננשיין לא התלוננה.

