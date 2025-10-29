"אני ארחם עליך" - ההבטחה של הגר"י זילברשטיין

בקשה חריגה ונדירה של מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מכה הדים בציבור החרדי, כשמאחורי הבקשה עומדת שרשרת של מכות כואבות שניתחו על משפחה מצאצאי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חמיו של מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א.

קרן חדשה נפתחה בימים האחרונים בקופת העיר, ביוזמה ובהשתדלות נדירה של הרב זילברשטיין, ובמסר מיוחד שהפיץ הרב עם פתיחת הקרן, נשמע קולו החנוק מהתרגשות כשהוא אומר:

"אנחנו חיים כאן בניסים, כל כולנו ניסים. והדבר שמגיע לנו מכיון שאנחנו מרחמים על אנשים. הרחמנות שלנו אומר הקב"ה: אתה מרחם על הילדים שלי – אני ארחם עליך. מידה כנגד מידה".

בהמשך דבריו פנה מרן ישירות לכלל ישראל והדגיש את גודל השעה:

"אני פונה כעת לעם ישראל. יש פה משפחה מאוד מאוד שבורה. הם מיוחסים מאוד, בני משפחה של מורי חמי הרב אלישיב, וכאלה צרות פוקדות אותם. עכשיו זו הזדמנות – מי שירחם עליהם, נבקש מהקב"ה שירחם עליו בחזרה. וכדאי מאוד להשתתף פה בסכום כסף. והמשפחה הזאת – אשרי מי שיתרום. מברך אתכם – אחיכם יצחק זילברשטיין".

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>

הדברים עוררו הדים גדולים בעולם התורה והחסד. לא בכל יום יוצא מרן שליט"א מגדרו בקריאה כה חדה וברורה, המלווה בברכה מפורשת וישירה לכל מי שיזכה להושיט יד. הדברים נאמרו במפורש ובפשטות:

"מי שירחם עליהם – נבקש מהקב"ה שירחם עליו בחזרה".

בקופת העיר מציינים כי עצם הקמת הקרן בוצעה על פי בקשתו האישית של עמוד ההוראה, מתוך רצון מובהק להושיע את המשפחה ולתת לכלל הציבור שותפות במצווה הנדירה הזו. "אין זה מקרה רגיל, אלא בקשה יוצאת דופן של גדול בישראל, שהעמיד את הקרן תחת שמו ובירכתו", אומרים בארגון.

"קרן 5872 של 'קופת העיר' נושאת אפוא לא רק את המצוקה של המשפחה השבורה, אלא גם את קולו הברור של מרן- קריאה נדירה, נוגעת ללב, מלווה בהבטחה שמימית על רחמי שמים מידה כנגד מידה", אומרים בקופה, "זה הזמן שבו כל מי שרוצה להרוויח את המצווה היקרה הזאת צריך לעשות מעשה ופשוט לתרום מכספו תרומה נכבדה שיש בה ממש, כדי להחזיק משפחה של תלמידי חכמים ולסייע לה בעת צרתה".

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>