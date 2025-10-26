יום רביעי, ביום ז' בחשוון, – יום ירידת השפע לעולם, כמו שאמרו חז"ל שגדול 'יום הגשמים' שאפילו הפרוטה שבכיס מתברכת בו, ויש שפירשו שהכוונה ליום זה שבו מתחילים להתפלל על ירידת הגשמים – ביום זה יתקיים מעמד תפילה מיוחד לטובת תורמי 'קופת העיר'.

המעמד יתקיים בציון התנא הקדוש חוני המעגל, אשר זכה להוריד גשמים בתפילתו הטהורה, ועליו אמרו חז"ל שהוא מתחטא לפני המקום כבן המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו, כך שכל בקשותיו של חוני המעגל מאת הקב"ה מתגשמות, תרתי משמע...

במקום קדוש ונשגב זה, ביום גדול ומסוגל זה, יעתיר מרן הגר"י פישהוף שליט"א על תורמי קופת העיר, לעורר אהבה ישנה אשר פעל אצל הקב"ה באופן של "איני זז מכאן" להוריד רוב שפע וטובה בלי גבול לכלל ישראל עד שביקשו לעצור את הטובה.

בזכות התנא הקדוש ותפילותיו הזכות, יבקש מרן הגר"י פישהוף, מרא דטהרות, בבקשה נרגשת לקב"ה שבזכות הצדקה, בזכות התנא הקדוש חוני המעגל ובזכות היום המסוגל, יעתיר הקב"ה וישפיע רוב טובה בלי גבול לתורמי קופת העיר שיזכיר את שמם בפרטות בציון הקדוש כמו שנענה בשעתו לחוני המעגל.

לאחר התפילה יזכיר מרן שליט"א את שמות התורמים לקרן הייעודית בזה אחר זה, בפרטות ובתפילה מיוחדת על כל אחד ואחד, ובנוסף יזכיר בכללות את כלל תורמי 'קופת העיר' ועל כל בית ישראל, שיזכו כולם לשפע של טובה וברכה, מתוך יראת שמים טהורה והרחבת הדעת.

בסיום התפילה, יחתום מרן שליט"א על שטר "חוני המעגל – השפעת רוב הטובה", כדי לתת תוקף לברכה בחתימת ידו הטהורה, למען תחול הברכה בבתיהם של התורמים, ויתמלא ביתם בהשפעות טובות בגשמיות וברוחניות.

השטר המיוחד יוענק לתורמים סכום קבוע למגבית, בזכות של חוני המעגל ובזכות מצות הצדקה הטהורה, יושפע עליהם ועל כל בית ישראל שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.

