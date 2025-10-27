בבני ברק ובקרית הרצוג התקבלה בכאב גדול הבשורה הקשה על פטירתו של הרב אשר עטיה ז"ל, שנפטר בגיל צעיר – 35 בלבד – לאחר מאבק עיקש במחלת הסרטן במוח.

במשך כשנה התמודד המנוח עם המחלה הקשה, עד שנפטר לבית עולמו כשהוא מותיר אחריו אלמנה צעירה וארבעה ילדים קטנים – אילה בת ה־11, איתמר בת ה־10, הדס בת ה־6 ושמואל בן הארבע וחצי.

הרב עטיה נולד וגדל בקרית הרצוג, ובשנים האחרונות התגורר עם משפחתו בלב בני ברק. בני משפחה וחברים מתארים אותו כאדם אהוב, בעל לב רחב, שכל כולו היה חסד ונתינה. "הוא היה אהוב על כל מכריו, תמיד עם חיוך ותמיד נכון לעזור לאחרים", סיפרו מכריו.

לפני כשנה בלבד הבחין הרב עטיה כי הוא מתקשה בהליכה וסובל מחולשה בידו. הוא פנה לרופא שהבהיל אותו במהירות לבית החולים שם נערכו בדיקות רפואיות דחופות שהעלו כי במוחו מקנן גידול סרטני. בתוך שבועות ספורים הדרדר מצבו והוא נאלץ להיעזר בכיסא גלגלים. בשל מיקום הגידול, בתוך המוח לא ניתן היה לבצע ניתוח להסרתו מבלי לגרום לנזק חמור עוד יותר, והרופאים נותרו חסרי אונים.

לעזרה דחופה לאלמנה ו-4 יתומים רכים הקליקו כאן עכשיו>>>

ובכל זאת, בתוך המחלה הקשה הפגין הרב עטיה מסירות נפש יוצאת דופן, גם לאחר גילוי המחלה – כשהגוף הלך ונחלש וכשברור היה לו שזמנו קצוב ושבקרוב יהפוך למשותק – לא ויתר סיום פרויקט השיפוץ שבו החל לפני גילוי המחלה, ודבק במשימה בשארית כוחותיו. למרות הכאב, למרות הקושי הפיזי, הוא התעקש להשלים עד הסוף את הדירה שבה עבד, משום שלא רצה להשאיר משפחה אחרת תקועה עם שיפוץ חצי־גמור "רק בגלל שהקבלן חולה".