הגר"מ שטרנבוך: "אבל אני כן יכול להגיד 'תוך שישה חודשים'!"

תדהמה של ממש הכתה את באי ביתו של מרן פוסק הדור רבינו הגר"מ שטרנבוך שליט"א, בערב יום הכיפורים, כשמנהלי 'קופת העיר' הגיעו למעון קודשו וניהלו עמו שיחה חריגה בכל קנה מידה אפשרי.

על הפרק, גזירתו המיוחדת של מרן, שגזר על אלף 'עמודי היסוד' - אלף התורמים הראשונים של קרן 'לקראת כלה' אותה ייסד יחד עם מרנן רבינו עמוד התפילה הגר"ש גלאי שליט"א ורבינו ראש הישיבה הגר"י הלל שליט"א, לטובת כלות עניות שאינן יתומות אבל הוריהן אינם מעורבים ואינם מסוגלים לממן את הוצאות הנישואין שלהן, וכן לחתנים במצב דומה.

לא נתקררה דעתו של מרן פוסק הדור שליט"א. שבסזיום המעמד הנדיר אמר בלשון נחרצת: "אנו למטה גוזרים, שכל מי שיתחייב בסכום שנקבנו לקרן 'לקראת כלה' – יתבשר בבשורות טובות בתוך שלושה חודשים מעת התחייבותו". זוהי גזירה יוצאת דופן, שנכתבה בשטר ונחתמה בשלוש החותמות הגדולות של דורנו, לפיה כל תורם יזכה לישועה ניכרת בזמן קצר.

ואכן, גזירת בית הדין עשתה את שלה, ובתוך ימים לא רבים כבר התמלאה מצבת התורמים עד אפס מקום. 1,000 התורמים הראשונים כבר חתומים, ורבים אחרים עומדים בתור ומתחננים שיפתחו עבורם את השער לישועה הגדולה, כי רצונם להצטרף גם הם לברכה המיוחדת של רבינו מרן פוסק הדור שליט"א

בליל ערב יום הכיפורים, הגיעו 'קופת העיר' לבית מרן שליט"א בהר נוף שבירושלים, - למעמד 'מובטחים לחיים' המסורתי של ערב יום הכיפורים- ובפיהם בקשה חריגה מאוד - מאחר ורבים מעמך ישראל מבקשים להיכלל גם הם בברכה המיוחדת, מבקשת 'קופת העיר' ממרן שליט"א שיגזור אומר להרחיב את הברכה לאלף תורמים נוספים, כדי לזכות את ישראל במצוות צדקה ולאפשר לתורמים לזכות לישועה בתוך שלושה חודשים.

מרן חכך בדעתו, ולאחר מחשבה השיב: "איני יכול לגזור שוב את מה שאמרתי אז", אמר, ולאחר דקת דומיה, בה התרכז במחשבתו ,אמר בפה קדשו- לתדהמת כל הנוכחים : " האלף השני - איני יכול לומר בתוך שלשה חדשים- אבל בעזרת ה' בתוך שישה חודשים".

הנשימה נעתקה מפיהם של הנוכחים, שחשו את השכינה מדברת מתוך גרונו של מרן שליט"א, לזה הוא קובע שלשה חדשים ולזה ששה חדשים- ואין אתנו יודע עד מה!!!

'קופת העיר' יוצאת במגבית מחודשת של 'לקראת כלה', עם פתח ל-1,000 תורמים נוספים שיזכו לישועה מובטחת בעז"ה, אומנם לא בתוך שלושה חודשים כמו אלף התורמים הראשונים, אבל גם שישה חודשים הם פרק זמן קצוב, והישועה המובטחת שתגיע במהלכם, כבר נמצאת בדרך בסייעתא דשמיא.

להצטרפות לאלף עמודי היסוד הנוספים של קרן לקראת כלה ולזכות בגזירת מרן רבינו שליט"א לבשר בבשורות טובות תוך שישה חדשים הקליקו כאן>>>

עם הקמת הקרן המיוחדת לפי הוראת רבותנו, יוצאת 'קופת העיר' בקריאה המופנית לכלל ישראל: להצטרף לייסוד הקרן בהתחייבות שנתית של 1,000 שקלים –רק 83 שקלים בחודש – תרומה נפרדת נוספת מעבר לתרומות הקבועות לקופת העיר. התחייבות זו אינה רק סיוע מרגש לכלות עניות שלא יוותרו בחרפתן, אלא גם התחייבות של ישועה אישית – בתוך שלושה חודשים, מפי שלושת הצדיקים הגדולים של דורנו.

בכך זוכים התורמים לא רק לקיים מצווה שאין למעלה ממנה – הכנסת כלה – אלא גם ליטול חלק בהבטחה נדירה: זכות עצומה להינשא בשמחה, לחתן את ילדיהם בכבוד, ולראות שפע ברכה וישועה בחייהם.

להעברת שמות הקליקו כאן עכשיו>>>