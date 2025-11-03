החתן מתחנן: אבא שלי בשיקום, מי יעמוד לימיני ביום שמחתי?

ברחוב שקט בשכונת רוממה הירושלמית מתגוררת משפחת אייזנבאך. בית חם ותוסס, מלא בילדים ובשמחת חיים - שהפך באחת לבית של כאב ומאבק. לפני שלוש שנים, בליל חתונת בתו השלישית, אב המשפחה, הרב אשר אייזנבאך, לא חש בטוב.

הוא בלע את הכאב כדי לשמוח עם ילדיו, ליווה את החתן והכלה, ורק בסיום האירוע פנה לבית החולים. שם התבררה הבשורה הקשה: גידול בראש.

מאז, חיי המשפחה השתנו מן הקצה אל הקצה. הרב אשר עבר ארבעה ניתוחים מורכבים בראשו. ההחלמה קשה ומתמשכת, והאב, שהיה המפרנס, התומך והמחזק - אינו מסוגל לתפקד כפי שתפקד בעבר. הבית מתנהל בקושי, כל נטל נופל על האם, ובתוך כך הילדים רואים את אביהם מתמודד יום יום עם כאבים ושיקום ארוך.

לצד ההתמודדות הרפואית, נערמו גם חובות כספיים עצומים. ההוצאות על טיפולים, תרופות ונסיעות לבתי חולים דחקו את המשפחה לקצה גבול היכולת. למרות הרצון להמשיך הלאה, לשמור על שגרה, המציאות פשוט לא מאפשרת.

וכעת, בתוך כל הסערה - בשורה גדולה של שמחה: הבן הרביעי, מתוך שבעת הילדים, עומד להתחתן בקרוב. אלא שבמקום לעסוק בהכנות מלאות אור ושירה, עיקר השיח בבית נסוב סביב השאלה הקשה: איך נכנסים לחתונה כשהכיסים ריקים והחובות חונקים?

החתן הצעיר, במקום להיות עסוקה בהכנות הקדחתניות לחתונה, מוצא את עצמו מתרוצץ בין מצוקה למצוקה. "אני רוצה רק להתחיל את חיי החדשים בשמחה, כמו כל אברך צעיר", הוא אומר בבכי. "אבל אני רואה את אמא נלחמת בחובות, את אבא תשוש מהניתוחים - ואין לנו איך לממן אפילו את ההוצאות הבסיסיות. אני מתבייש לבקש, אבל אין לי ברירה. בבקשה! תהיו אתם המשפחה שתעמוד לצידי".

זהו רגע גורלי למשפחה. אחרי שנים של כאב, אחרי ניתוחים רבים, אחרי חובות עצומים - זו ההזדמנות שלנו, של כולנו, לעמוד לצידם. להעניק לחתן הצעיר את הזכות הפשוטה, אך היקרה כל כך - להיכנס אל החופה בלב נקי, בלי בושה, בלי חובות נוספים.

כל תרומה תעשה את ההבדל. אנחנו, עם הצדקה שלנו, נאפשר למשפחת אייזנבאך לנשום לרגע, להתמקד בשמחת החתונה ולא בצער החובות. זהו הזמן להפוך את הכאב לשמחה, את המתח לדמעות התרגשות. זה הזמן להיות השותפים לאור שיכנס לבית הזה. תורמים עכשיו ומסייעים לחתן.

