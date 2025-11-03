זעקתו הנרגשת של הגר"ש גלאי שליט"א: "זה מקרה מיוחד!"

בקריאה חריגה ובתביעה של תחנונים, פנה מרן הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א לציבור הרחב בבקשה לסייע לכלה צעירה, שהתארסה לאחר שנים ארוכות בהן חיה ללא בית וללא משען.

מרן הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, ששומע מקרים רבים מדי יום ביומו, חושף את צפונות לבו והכאב הנורא שהוא חש אל מול המקרה המרגש הזה: "אפילו אני ששומע הרבה מקרים", אומר מרן על עצמו ומעיד שלא שמע על מקרה כזה, "זה באמת מקרה מאוד מיוחד! מדובר בבחורה שלמעשה אין לה בית בכלל, הרבה שנים מסתובבת ללא משען ומשענה. בסייעתא דשמיא מיוחדת היא התארסה אבל לא היה מי שיתחייב בשבילה לא היה מי שידאג לה".

הכלה, שהתמודדה במשך שנים עם מציאות קשה של חוסר בית ומצוקה יומיומית, זכתה כעת לשמחת אירוסין. אולם מאחורי השמחה הגדולה מתגלה מציאות קשה: אין כל מקור מימון לצרכי החתונה ולהקמת בית יהודי חדש.

מרן ליבם של ישראל רבינו הגר"ש גלאי שליט"א הדגיש כי מדובר במצוות הכנסת כלה במובנה המלא: "ולכן מצוה גדולה מאוד לעזור ולתמוך ולעשות כל מה שביכולתנו כדי לעזור לה שתבנה את הבית. זכות גדולה יהיה למי שעוזר ומסייע".

בדבריו הוסיף מרן שליט"א גם הבטחה מיוחדת לתומכים: "כל התומכים והמסייעים – יתברכו ברוב נחת. הקב"ה יעזור להם מידה כנגד מידה, שהם יהיה להם סייעתא דשמיא בכל העניינים, בבריאות, בשמחה, בנחת וברוב הצלחה".

עתה, כל מי שמציית לתביעתו בתחנונים של מרן הגר"ש גלאי שליט"א, ונכנס בשותפות בסך 320 שקלים בלבד – זוכה לא רק להיות מציל ממש, אלא גם נושא על כתפיו את ברכתו הגדולה של מרן שליט"א: "כל התומכים והמסייעים – יתברכו ברוב נחת".

