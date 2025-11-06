גר צדק עומד להינשא: "אין לו כלום לקראת החתונה"

קריאה דחופה יוצאת בימים אלה מביתר עילית: משפחת גרים חשובה, שידועה במסירות נפשה לשמירת התורה והמצוות, עומדת בצל מציאות קשה – חתונת בנם מתקרבת במהרה, והם נותרו חסרי כול. בלי בגדים, בלי כלי בית, בלי הוצאות בסיסיות ואפילו בלי היכולת לממן סעודת חתונה פשוטה. "אין לו כלום, כפשוטו", אומרים בסביבה הקרובה על החתן הנרגש.

אל הקריאה הצטרף בעדות אישית מעומק הלב, ראב"ד ביתר, רבי צבי ברוורמן. "ביודעי ומכירי קאימנא", הצהיר, "מדובר במשפחה חשובה מאוד, משפחת גרים שמסרה נפשה על שמירת התורה. עתה, בשעה שהם ניצבים לפני שמחת נישואי בנם, אין בידם מאומה. זה מקרה קשה מאוד, ממש שעת הדחק שאין לה תקדים".

במכתב חריג בניסוחו הסביר הראב"ד כי לא מדובר בעוד פנייה של צדקה, אלא בעניין שיש בו ערך רוחני מיוחד. "יש כאן חובה גמורה מצד מצוות צדקה, שיש בה כמה מצוות עשה ולא תעשה, ובנוסף מצווה ייחודית של 'ואהבת את הגר'. לא בכל יום מזדמנת לאדם הזדמנות נדירה כזו – מצווה שיש בה כפל זכויות וערך שאין לשער".

לשמח חתן גר צדק הקליקו כאן>>>

בדבריו הדגיש הראב"ד גם את הברכה הצפויה לתורמים: "אנחנו עומדים כעת בתחילת הזמן, וכל אחד מאיתנו זקוק לברכה – לבריאות, לילדים, להצלחה בלימוד, ליראת שמים אמיתית. מי שייתן סכום הגון להקים בית נאמן בישראל – בעזרת ה' מובטח לו הרבה נחת, בריאות והצלחה בכל העניינים".

ב'קופת העיר' שמלווה את המשפחה הסבירו כי ההוצאות המינימליות ביותר מחייבות התגייסות של הציבור הרחב:

"אנחנו מדברים על תרומות בסך של 420 שקלים – סכום בסיסי, שאם יינתן על ידי יהודים רבים שיירתמו לטובת העניין בעז"ה, בכוחו להפוך את החתונה לאפשרית, ולא רק לאירוע סמלי. מדובר בהקמת בית כשר וטהור בישראל, בית של גרי צדק שנבנה כולו מתוך אמונה ובחירה בדרך התורה. כל מי שמצטרף, הופך לשותף ממשי בהקמה של אותו בית".

לדברי הגורמים המלווים, עצם ההשתתפות במגבית זו כוללת עשרות מצוות: צדקה, הכנסת כלה, גמילות חסדים, ובעיקר – "ואהבת את הגר", מצווה נדירה שאין דומה לה. "כל אחת מהן מצווה רמה ונשגבה בפני עצמה", ציינו, "ובצירופן יחד – עוצמת השכר והברכה שמובטחים לתורמים היא מעבר לכל שיעור".

את הקריאה חתמו בדבריו הברורים של הראב"ד:

"מי שייתן סכום הגון להקים בית נאמן בישראל – מובטח לו בהרבה נחת, בריאות והצלחה"

