עומדים לבד תחת החופה: 68 יתומים מתחננים לעזרתנו הדחופה

יש רגע אחד שבו היתמות מכה בעוצמה שאי אפשר להתכונן אליה: הרגע שבו עומדים לבד תחת החופה.

בימים אלו, 68 חתנים וכלות יתומים, צעירים שחלמו שנים על בניית בית של יציבות ושמחה – מתקרבים אל הרגע המיוחל: הקמת בית נאמן בישראל. אלא שבשונה מכל זוג אחר, הם יעמדו שם כשהם נושאים על גבם חלל קשה מנשוא. גם רגשית, גם כלכלית.

לכל חתן וכלה יש בדרך כלל זוג הורים המתארגנים יחד איתם בבחירת הביגוד, דירת המגורים לתקופה הראשונה, וכל ההכנות הנלוות. אצל 68 היתומים הללו – אין את כל זה.

עבור חלקם, היעדר ההורים הוא זיכרון ילדות שלווה בכאב מתמשך. אחרים איבדו הורה במהלך ההתבגרות. יש כאלה שגדלו בבתי קרובי משפחה, ויש שגדלו במסגרות של בתי יתומים.

כשהמשפיע החסידי פיזז עם לפידי אש בשמחת נישואי בן הרב הספרדי חיים רוזנבוים | 10:21

אך דווקא ברגע שבו החיים אמורים להיפתח מחדש – החוסר חוזר ומתייצב מולם בעוצמה. תחת החופה, הם יעמדו לבדם, ללא הורה שילווה אותם ברגעים המרגשים.

68 יתומים מתחננים לעזרתנו! לא עומדים מנגד, תורמים עכשיו >>>

אם לא די בקושי הרגשי, אותו לא נוכל לספק, גם הקשיים הכלכליים מוסיפים כאב: היעדר תמיכה כלכלית בסיסית מעמיק את תחושת הנטל ומחדד את הפער בינם לבין כל זוג צעיר אחר.

וזה, זה כבר באחריות שלנו. לנוכח המצוקה הקשה, יוצא מרן הפוסק הגר"ע פריד שליט"א בפסק הלכה: "כל יהודי צריך לראות עצמו אחראי לשמחתם של יתומים אלו", הוא מדגיש, וקורא לציבור להיות חלק מההקמה של 68 בתים בישראל.

תרומה של 10 שקלים לכל יתום (סה"כ 680 ש"ח) הופכת את התורם לשותף מלא בהקמת הבית של כל אחד מ־68 היתומים.

"זו אחת השאלות ששואלים כל אדם בבית דין של מעלה - האם דאגת לנישואי יתומים", מדגיש הגר"ע פריד, ומבטיח לתורמים ברכות גדולות: "יזכו לשמחות בבית בקרוב ממש, לנחת ילדים ונכדים, וינצלו מצרות ומחלות".

לרגל המצב, יקיים מרן הגר"ע פריד מעמד תפילה מיוחד על קברו של מרן החזון איש זצ"ל. במעמד זה, יקדיש את התפילה בפרט בעיקר בעד לומדי התורה – שיזכו לשבת בבית ה' כל ימי חייהם, ללמוד את תורתו הקדושה בלא שום הפרעה.

לא נוכל לעמוד מנגד מול דמעותיהם של 68 היתומים, החתנים והכלות המבקשים מאיתנו לעזור להם להיכנס בכבוד לחופה. תורמים עכשיו, ושולחים את השמות לתפילה המיוחדת של הפוסק הגר"ע פריד שליט"א.

68 יתומים מתחננים לעזרתנו! לא עומדים מנגד, תורמים עכשיו >>>