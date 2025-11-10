זעקת הכלה: אבי נפטר, אמי נכה - מי יעזור לי בהכנות לחתונה?

חמש שנים עברו מאז שהאב, מלמד מסור ואהוב, בן 45 בלבד – קרס לפתע והתמוטט באמצע הרחוב, לאחר דום לב פתאומי. הוא היה זה שנשא את כל עול הבית על כתפיו: גם ההתמודדות עם החובות הכבדים, וגם הטיפול במסירות באשתו – אם המשפחה, שאינה מתפקדת כלל בשל נכות קשה.

מאז הסתלקותו, הבית נותר כצל של מה שהיה. שלושה יתומים צעירים חיים בצל הכאב, והאם האלמנה אינה מסוגלת לספק את צרכי הבית הבסיסיים. בתוך המציאות הזו, אחת הבנות עומדת רגע לפני חופתה, ובעומס החיים הבלתי נתפס, היא כותבת מכתב מצמרר, פשוט וכואב.

"אני מתחננת לכם לעזרה דחופה, ולא סתם – זו זעקה אמיתית. אני לא יודעת מה לעשות קודם. אבא שלי נפטר, הוא עכשיו בשמים. נשארנו לבד עם שלושה יתומים בבית, ואמא שלי אלמנה נכה שלא יכולה לעזור כלום".

הכלה מתארת את מצבה הקשה: "אני עסוקה כל היום איתה, ואין לי ראש לקניות ולהתכונן לחתונה. אני חייבת את עזרתכם שאזכה להיכנס לחופה בלי דאגות. מספיק מה שאני עוברת בחיים – לפחות שאזכה לפתוח דף חיים בלב שמח. ואני בטוחה שאבי היתומים ישלם לכם כגמולכם הטוב, שלא תדעו צער כל ימי חייכם".

הכלה דומעת: "אני חייבת את עזרתכם שאזכה להיכנס לחופה בלי דאגות" - לחצו כאן לעזרה לכלה >>>

זהו אחד מתוך 68 המקרים הקשים בקרן החתנים והכלות היתומים של 'ועד הרבנים'. הפוסק הגר"ע פריד יצא בפסק: "החובה מוטלת על כל אחד ואחד מעם ישראל. כמו שבית דין הם אביהם של יתומים – כך כל יהודי צריך לראות עצמו אחראי לשמחתם".

זוהי הזדמנות חד פעמית להיות שותפים בהקמת 68 בתים בישראל. בתרומה של 10 ש"ח בלבד לכל יתום (סה"כ 680 ש"ח), הופך האדם לשותף מלא בהצלתם ובשמחתם של 68 היתומים המתחננים לעזרתנו.

"זו אחת השאלות ששואלים כל אדם בבית דין של מעלה - האם דאגת לנישואי יתומים", מדגיש הגר"ע פריד, ומבטיח לתורמים ברכות גדולות: "יזכו לשמחות בבית בקרוב ממש, לנחת ילדים ונכדים, וינצלו מצרות ומחלות".

לרגל המצב, יקיים הגר"ע פריד מעמד תפילה מיוחד על קברו של מרן החזון איש זצ"ל. במעמד זה, יקדיש את התפילה בפרט בעיקר בעד לומדי התורה – שיזכו לשבת בבית ה' כל ימי חייהם, ללמוד את תורתו הקדושה בלא שום הפרעה.

לא נוכל לעמוד מנגד מול דמעותיהם של 68 היתומים, החתנים והכלות המבקשים מאיתנו לעזור להם להיכנס בכבוד לחופה. תורמים עכשיו, ושולחים את השמות לתפילה המיוחדת של הפוסק הגר"ע פריד.

