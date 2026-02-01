פירותיך מתוקים: מה הדבר שכל יהודי רוצה יותר מכל?

ביום ט"ו בשבט, יום המסוגל לגדלות בתורה ולנחת מהילדים, תתקיים בעזרת ה' תפילה נרגשת ומיוחדת במינה, עם מניין של יהודים תלמידי חכמים בראשות הגר"י, הגר"ש גלאי, הגר"מ בן שמעון ורבי אלימלך בידרמן, למען תורמי 'קופת העיר'.

התפילה תוקדש במיוחד לזכות התורמים בסייעתא דשמיא לגדל דורות ישרים ומבורכים, ויזכו התורמים שיינצלו ילדיהם מנפילות רוחניות כואבות, מהידרדרות אל מחוץלמסגרות רחמנא ליצלן, ומי שכבר מתמודד עם צער גידול בנים לא עלינו, יתפללו עליו הצדיקים שליט"א שיזכה שיטה הקב"ה לבב ילדיו לטובה, ויראה מהם רוב נחת יהודית אמיתית.

בעיצומו של המעמד הנורא, כשדמעות של תפילה ותחנונים זולגות על פניהם של שני הצדיקים שליט"א, יובאו לפנים גווילי הנייר, השטרות המיוחדים שעליהם יחתמו הרבנים שליט"א.

זאת, כפי התקנה אשר תיקן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, אשר קבע כי לחתימתו של שטר כזה, כשהוא נחתם בידי צדיקים ותלמידי חכמים מופלגים, יש לה כח ליצר מציאות.

כך תזכו בעזרת ה' לברכת קודשם של מרנן ורבנן הגאונים הצדיקים שליט"א, ותרוו רוב נחת יהודית מכל יוצאי חלציכם לאורך ימים ושנים, מתוך בריאות ושמחה, נחת ואושר תמידי בסייעתא דשמיא.

זה הזמן לנהוג בחכמה, לקפוץ על ההזדמנות, ממש עכשיו, להיכנס לעניין, ולזכות בברכת קודשם ובתפילתם החמה של רבותינו גדולי הדיר, המשתלבת עם כוחה העצום של מצוות הצדקה אשר בכוחה להציל ממות ולהביא לאדם את כל הדברים הטובים,.

כל הזכויות הללו, של הצדקה והסגולה, והיום הנשגב, וכח התורה, כל אלו חוברות יחד, כדי לפעול ישועה גדולה, וכדי שנזכה לראות פירות, ויהיו הפירות מתוקים והצל נאה, ואמת המים תעבור תחתם, לאורך ימים ושנים.

