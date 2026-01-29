950,000 דונם: הנתונים של מנגנון הנטיעות המפוקח - נחשפים

טבלת נתוני הנטיעות ( צילום: הרבנות הראשית )

לקראת ראש השנה לאילנות, מתפרסמים נתונים חדשים ומפתיעים המשרטטים את מפת קדושת הארץ לשנה הקרובה. הדו"ח השנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המבוסס על נתוני העומק של אגף מצוות התלויות בארץ ברבנות הראשית, חושף שינויים דרמטיים במפת החקלאות הישראלית – שינויים שישפיעו ישירות על הכשרות והמחירים בדוכני הפירות.

טלטלה בכרמים: איפה הענבים? הנתון המטלטל ביותר בדו"ח נוגע לענף היין והענבים: בשנת תשפ"ד נרשמה צניחה חופשית של כ-58.8% בנטיעות החדשות של כרמי ענבים. גם ענף האבוקדו לא נותר חסין, עם ירידה של כ-38.2%. מנגד, מי שמסתמן כ"כוכב" החדש של המטעים הוא השקד, שרשם עלייה מרשימה של 44% בשטחי הנטיעה. בסך הכל, בשנת תשפ"ד נטעו חקלאי ישראל כ-22,463 דונם של עצי פרי חדשים – שטחים שנמצאים תחת פיקוח הדוק של הרבנות כדי למנוע מכשולות הלכתיים.

טבלת הנתונים ( צילום: ב"מ )

המלחמה בחשש ערלה: כך זה עובד

הרצח ליד בית שמש והגופה שנמצאה בבור: כך בוצע הרצח האכזרי וטשטוש העקבות דוד הכהן | 12:28

מאחורי הקלעים של כל פרי שמגיע לשולחן שלכם, עומד מערך פיקוח אדיר. אגף מצוות התלויות בארץ ברבנות הראשית מעניק שירות ל-3,000 חקלאים החולשים על שטח עצום של כ-950,000 דונם.

כדי לוודא שעם ישראל לא ייכשל באיסור ערלה החמור, ומתוך הקפדה על הפרשת תרומות ומעשרות כדת וכדין, מפעיל האגף סיירת של מעל 15 אגרונומים ומפקחים מקצועיים. אלו סורקים את הארץ לאורכה ולרוחבה, מוודאים את גיל העצים וקובעים את רמת הכשרות הטובה ביותר עבור הצרכן החרדי.

תמונת מצב 2025: ירידה בתפוקה

הדו"ח מסכם גם את תפוקת המטעים לשנת 2025, ממנה עולה כי חלה ירידה של כ-3.4% בכמות הפרי הכוללת. פירות ההדר ממשיכים להוביל את השוק ומהווים כ-31.7% מכלל התפוקה בארץ.

ברבנות הראשית מדגישים כי למרות השינויים בהיקפי הנטיעות, המטרה נותרת אחת: "לוודא שהקשר בין אדמת הקודש לצרכן הסופי יעבור דרך פילטר הלכתי מחמיר, ללא חשש טבל או ערלה".