בחנוכה האחרון קרה משהו מיוחד. אלפי משפחות ברחבי הארץ הצטרפו למיזם "עמוד הבית" של תנועת 'אחוות תורה', וערב אחר ערב ניצלו את רגעי ההדלקה ליצירת שיח משפחתי עמוק ומשמעותי. ההיענות הגדולה הוכיחה את מה שב'אחוות תורה' ידעו מזמן: הרצון לחיבור משפחתי אמיתי קיים, רק צריך לתת לו את הכלים המתאימים.

עכשיו, לקראת ט"ו בשבט, חוזר המיזם במהדורה מיוחדת.

מהשורשים ועד הפירות

ט"ו בשבט מזמין אותנו להתבונן בעץ המשפחתי שלנו. מה שמשקים היום - ייתן פירות מחר. שעת איכות, שיח עמוק ומעורר מחשבה, קבלה משותפת - אלו המים שמצמיחים את המשפחה חזקה, בריאה ומחוברת יותר.

ישראל שילה, סמנכ"ל חינוך ואסטרטגיה באחוות תורה, מסביר: "אחרי ההצלחה הגדולה בחנוכה, הבנו שיצרנו משהו שהקהל באמת צריך ורוצה. ט"ו בשבט הוא הזדמנות מושלמת להמשיך את המסורת הזו. העץ הוא סמל מובהק למשפחה - השורשים, הגזע, הענפים והפירות. רצינו לתת למשפחות כלי פשוט שיאפשר להן לשבת יחד סביב שולחן הפירות ולהפוך את הרגע לחוויה משמעותית."

פנחס איינהורן, סמנכ"ל קהילות באחוות תורה, מוסיף: "משפחות שהשתתפו בחנוכה סיפרו לנו שהפעילות יצרה אצלם שינוי אמיתי. הורים גילו את הילדים שלהם מחדש, ילדים שיתפו בדברים משמעותיים ועמוקים. זה בדיוק מה ש'אחוות תורה' מבקשת ליצור - תורת חיים הלכה למעשה, שמתחילה בבית."

איך זה עובד?

בט"ו בשבט, כל משפחה שתירשם תקבל ישירות לנייד כרטיסייה אינטראקטיבית, הכוללת תוכן ערכי קצר ומשחק משפחתי מהנה. הפעילות מתוכננת כך שניתן לשלב אותה בקלות בסעודת ט"ו בשבט המשפחתית, ללא צורך בהכנות מוקדמות או בלוגיסטיקה מורכבת. כמה דקות של השקעה סביב שולחן הפירות - וזוכים בחיבור אמיתי.

הצטרפו עכשיו למיזם שיהפוך לכם את ט"ו בשבט לחוויה >>

פרסים שווים במיוחד

כדי להמתיק את החוויה, כל משפחה שתצטרף למיזם תיכנס אוטומטית להגרלה על פרסים שווים:

טיול שטח משפחתי בטבע

מגש פירות משפחתי מפנק

מנוי משפחתי שנתי לרשות הטבע והגנים

להצטרף לקהילה

ההצטרפות ל"עמוד הבית" היא למעשה הצטרפות לאלפי המשפחות שכבר מחוברות לאחוות תורה לאורך כל השנה - בקהילות, במעגלים ובפרויקטים נוספים. זוהי דרך נוספת להתחבר לקהילה הגדולה והצומחת ששמה דגש על השורשים וקובעת עיתים למשפחה.

