הלבבות פועמים בהתרגשות לקראת ימי הפורים הקרבים. דווקא בימים אלו של הארת פנים ושמחה עצומה ישנם בתים רבים בהם הדאגה שולטת. בחורים ובחורות מבוגרים שעדיין לא זכו להקים את ביתם ממתינים לישועה בכיליון עיניים. הורים שדמעותיהם נושרות על ספר התהילים מייחלים לראות את ילדיהם תחת החופה. עבורם ועבור כל המצפים לישועה מתארגן כעת מעמד תפילה היסטורי ומרטיט.

מעמד התפילה המרטיט נשען על הבטחה נדירה ועצומה בת שלוש מאות שנה. זוהי הבטחתו המפורשת של בעל ספר 'קב הישר' אשר מגלה את סוד הישועה הטמיר של יום תענית אסתר. וכך נכתב בספר הקדוש:

"יום זה הוא מסוגל מאד שיקבל תפלתנו בזכות מרדכי ואסתר, וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, יקח פנאי ביום התענית ויאמר תחלה מזמור כ"ב בתהלים 'אילת השחר', ואח"כ ישפך שיחו לפני ה', ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יעתר לו הקב"ה, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפלתו ברצון".

לאור הדברים המפורשים והמטלטלים הללו יעלו ויבואו כל גדולי וצדיקי הדור למעונו של רשכבה"ג מרן רבנו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א. שם בחרדת קודש ובדמעות טהורות יתקיים מעמד התפילה האדיר בליל תענית אסתר. מרנן ורבנן יעתירו בעד התורמים לכל הישועות ויעוררו רחמי שמים מיוחדים לזיווגים הגונים. זוהי שעת כושר נדירה שאין לה תחליף ושערי שמים פתוחים לקבלת התפילות ברצון.

בקופת העיר מאפשרים לכל יהודי להיות חלק מהישועה הגדולה. עבור מסירת שמות למעמד התפילה בזמן המסוגל ניתן לתרום סך של 333 שקלים. התורמים יזכו ששמם יוזכר בפרטות על ידי גדולי ישראל ברגעים הנשגבים ביותר.

בנוסף הוכרז על יוזמה מיוחדת שתפרוץ את שערי הרחמים. הלוקחים על עצמם מתנות לאביונים למשפחה אחת מאלפי המשפחות הנתמכות ביום הפורים על ידי קופת העיר יזכו לשטר היסטורי ויקר ערך. לאחר התפילה ביום הקדוש ולאחר נתינת הצדקה המסוגלת יחתמו גדולי הדור בחתימת יד קודשם על "שטר תקובל תפילתו ברצון". השטר יוענק למי שיתרום סך של 92 שקלים למשך 36 חודשים ויבטיח את עזרתנו למשפחות העניות ביותר. זוהי סגולה עצומה ובזכות אדירה לפעול ישועות גלויות.

