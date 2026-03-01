כיכר השבת
עוד שעות ספורות

במיוחד למעוכבי שידוך: גדולי הדור מתכנסים במעונו של מרן רשכבה"ג הגר"ד לנדו

לקראת יום תענית אסתר המסוגל לישועות מתפרסמת הקריאה ההיסטורית שתעורר רחמי שמים מרובים. גדולי וצדיקי הדור יתכנסו למעמד תפילה אדיר על פי הבטחתו המפורשת של בעל ה'קב הישר' זיע"א. כל הפרטים על המעמד שקורע את שערי השמים במיוחד למעוכבי שידוך

נש
מקודם |
מהשנה שעברה (צילום: באדיבות המצלם)

הלבבות פועמים בהתרגשות לקראת ימי הפורים הקרבים. דווקא בימים אלו של הארת פנים ושמחה עצומה ישנם בתים רבים בהם הדאגה שולטת. בחורים ובחורות מבוגרים שעדיין לא זכו להקים את ביתם ממתינים לישועה בכיליון עיניים. הורים שדמעותיהם נושרות על ספר התהילים מייחלים לראות את ילדיהם תחת החופה. עבורם ועבור כל המצפים לישועה מתארגן כעת מעמד תפילה היסטורי ומרטיט.

מעמד התפילה המרטיט נשען על הבטחה נדירה ועצומה בת שלוש מאות שנה. זוהי הבטחתו המפורשת של בעל ספר 'קב הישר' אשר מגלה את סוד הישועה הטמיר של יום תענית אסתר. וכך נכתב בספר הקדוש:

"יום זה הוא מסוגל מאד שיקבל תפלתנו בזכות מרדכי ואסתר, וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, יקח פנאי ביום התענית ויאמר תחלה מזמור כ"ב בתהלים 'אילת השחר', ואח"כ ישפך שיחו לפני ה', ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יעתר לו הקב"ה, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפלתו ברצון".

כך תצטרפו לתפילה המיוחדת >>

לאור הדברים המפורשים והמטלטלים הללו יעלו ויבואו כל גדולי וצדיקי הדור למעונו של רשכבה"ג מרן רבנו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א. שם בחרדת קודש ובדמעות טהורות יתקיים מעמד התפילה האדיר בליל תענית אסתר. מרנן ורבנן יעתירו בעד התורמים לכל הישועות ויעוררו רחמי שמים מיוחדים לזיווגים הגונים. זוהי שעת כושר נדירה שאין לה תחליף ושערי שמים פתוחים לקבלת התפילות ברצון.

חייבים ישועה - כנסו >>

בקופת העיר מאפשרים לכל יהודי להיות חלק מהישועה הגדולה. עבור מסירת שמות למעמד התפילה בזמן המסוגל ניתן לתרום סך של 333 שקלים. התורמים יזכו ששמם יוזכר בפרטות על ידי גדולי ישראל ברגעים הנשגבים ביותר.

בנוסף הוכרז על יוזמה מיוחדת שתפרוץ את שערי הרחמים. הלוקחים על עצמם מתנות לאביונים למשפחה אחת מאלפי המשפחות הנתמכות ביום הפורים על ידי קופת העיר יזכו לשטר היסטורי ויקר ערך. לאחר התפילה ביום הקדוש ולאחר נתינת הצדקה המסוגלת יחתמו גדולי הדור בחתימת יד קודשם על "שטר תקובל תפילתו ברצון". השטר יוענק למי שיתרום סך של 92 שקלים למשך 36 חודשים ויבטיח את עזרתנו למשפחות העניות ביותר. זוהי סגולה עצומה ובזכות אדירה לפעול ישועות גלויות.

להעברת שמות הקליקו כאן>>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר