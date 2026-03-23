מטלטל: הגר"מ שטרנבוך חושף את סגולת 'מעות חיטין' לקראת הפסח

הוראה היסטורית ונדירה בעוצמתת מתפרסת לקראת חג הפסח מאת הגר"מ שטרנבוך, שנכנס לעובי הקורה של חלוקת הקמחא דפסחא השנתית, ויוצא בקריאה נחרצת שמרעישה את עולם התורה.

בדבריו, מתייחס פוסק הדור לחובה ההלכתית המוטלת על כל אחד ואחד, ומצביע באופן ברור על הכתובת הנאמנה לקיום המצווה בהידור. "כמבואר ברמ"א חובה על כל אחד ליתן קמחא דפסחא לקופה של צדקה, והיות ו'קופת העיר' מחלקים לרבבות עניי ארץ ישראל בהרחבה, וכבר העיד עליהם ידידי רבי חיים קניבסקי שהם נאמנים כרבי חנניה בן תרדיון, ראוי ליתן מעות חיטין ל'קופת העיר', לקיים בזה דין הרמ"א", פוסק מרן הגר"מ שטרנבוך.

ההכרעה הברורה הזו מקבלת משמעות מעשית ומדויקת. פוסק הדור אינו מסתפק רק בקריאה כללית, אלא נוקב בסכום בעל סגולה מיוחדת ומבקש מכל אחד, מכל קצוות תבל, להתאמץ מעבר ליכולותיו הרגילות כדי להביא תועלת אמיתית לעניים:

"וכיון שצריך מתנה שיש בה תועלת, על כן כל אחד בכל כוחו ומאודו ישתדל ליתן לקופת העיר כמניין 'מעות חיטין' 603 שקל או 603 דולר, כל אחד לפי מקומו".

ש גדולי הדור שולחים יין לקראת ליל הסדר: "תשתו ותיוושעו" נחמן שטרנהרץ | מקודם

גדולי הדור מודעים היטב לקושי הכלכלי שחווים רבים בתקופה זו של ערב פסח, כאשר ההוצאות בבית מטפסות לשחקים. אולם דווקא כאן מדגיש פוסק הדור את כוחה של המסירות למען העני והיתום, וחושף סגולה עצומה שתציל את האדם:

"ומי שנותן קמחא דפסחא לקופת העיר יציל אותו מכמה גזירות רעות ולכן אפילו שדבר זה מאד קשה לו, לא ימנע מלתת 603 שקל"

לקראת סיום מכתבו, מגיעה ההבטחה המרעישה שמעוררת הדים רבים. אי אפשר להישאר אדישים נוכח הברכה העצומה שמעניק גדול הדור למי שימסור את נפשו, יפתח את הלב ויקיים את פסק ההלכה כפשוטו. "והנותן סך 603 שקלים לקופת העיר יזכה במידה כנגד מידה פרנסה בהרחבה ושפע מיוחד שלא כדרך הטבע בשנה זו".

אנשי 'קופת העיר', שליחי גדולי הדור, עומדים בימים אלו בחזית המערכה כדי להבטיח שאף שולחן חג לא יישאר ריק. כעת, כשהבטחה כה מפורשת ונדירה של שפע שלא כדרך הטבע מונחת על השולחן, הציבור כולו מוזמן להזדרז, להינצל מגזירות רעות, ולזכות לפרנסה בהרחבה במידה כנגד מידה.

