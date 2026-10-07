קריאה נדירה ויוצאת דופן נשמעה אתמול ממעונו של הגרמ"ה הירש, אשר יצא מגדרו כדי להוביל התגייסות חירום למען תלמיד חכם מופלג העומד להינשא. פנייתו האישית של הגרמ"ה הירש באה לאחר שנחשף לפרטי המקרה המורכב, המחייב התערבות מיידית ועזרה משמעותית כדי שהחתן יוכל לקיים את חתונתו בצורה מכובדת ובמועד שנקבע.

מדובר בתלמיד ישיבה, שזכה להתקרב לאבינו שבשמיים ולחזור אל כור מחצבתו, וכעת הוא עומד להקים את ביתו כדת משה וישראל כשהוא חסר כל משענת כלכלית או תמיכה משפחתית. בדבריו, תיאר הגרמ"ה הירש בהתגייסות חירום למען בעל תשובה, תלמיד חכם את דמותו של החתן והדגיש את מצבו מול בני משפחתו שאינם שומרי תורה ומצוות. "יש בחור של הישיבה, שברוך השם הוא חזר בתשובה הרבה שנים קודם," העיד ראש הישיבה, והוסיף: "וברוך השם היום תלמיד חכם כבר, יושב ולומד תורה יראת שמיים מידות טובות, בחור מצוין".

הצורך הדחוף בסיוע נובע מהיעדר מוחלט של גב כלכלי, כאשר החתן נושא על כתפיו את עול ההוצאות הבסיסיות ביותר וניצב מול שוקת שבורה. על כך התבטא הגרמ"ה הירש בכאב רב: "אבל כיוון שהוא בעל תשובה, אין לו שום תמיכה כלכלית מהמשפחה בכלל. מאבא, אין מה לדבר בכלל. אז נכנסים עכשיו לזמן של חתונה בלי שום מינימום, וזה קשה מאוד". מתוך דאגה כנה לעתידם של בני הזוג, המשיך הגרמ"ה הירש והזהיר: "חס ושלום שזה שלא יהיה טוב להם".

לנוכח המצב, פנה ראש הישיבה בקריאה לכלל הציבור לקחת חלק במאמץ משותף שיאפשר לחתן ולכלה להיכנס לחופה מתוך יישוב הדעת. "אז בבקשה שכמה שאפשר לתת עבור הבחור הזה זה מצווה רבה מאוד," קרא הגרמ"ה הירש והטעים: "זה מצווה של צדקה, מצווה של תמיכה בתורה, ומצווה של חסד".

למען הצלחת המגבית, יצא ראש הישיבה בברכה מפורשת ויוצאת דופן למסייעים: "ובוודאי כל אחד שעוזר יהיה לו סיעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא בפרנסה, בבריאות, נחת מהילדים, ובכל דבר טוב". בהנהלת 'קופת העיר' הקימו את קרן מספר 5787, אליה ניתן להעביר את דמי השותפות שנקבעו לסך של מאתיים ושמונים שקלים, ולזכות בברכתו של הגרמ"ה הירש.

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