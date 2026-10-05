שכונת בית וגן בירושלים ליוותה למנוחות את הרב עזרא פולק זצ"ל, בן 65, שנפטר בבית החולים הדסה עין כרם לאחר מאבק ממושך. עוד בחייו ציווה שלא יספידוהו ושלא ייכתב שום דבר שבח או הערכה על מצבתו, ואכן, למחרת פטירתו נטמן בשעות אחה"צ בהר המנוחות, בלא הספדים, כבקשתו.

שעותיו האחרונות עברו על בני המשפחה בדריכות. ביום ראשון צנחה רמת החמצן בדמו, ביום שני שוב, ובשעות הערב הודיעו הרופאים כי המצב מתדרדר ובני המשפחה נקראו להגיע. כמעט כולם הספיקו. לצד מיטתו אמרו סליחות ו"אדון עולם" ושרו עד הרגע האחרון, ובחצות הלילה עצם את עיניו והשיב את נשמתו לבוראו.

הרב פולק זצ"ל היה מבחירי הלומדים בישיבת המקובלים "החיים והשלום" בראשות המקובל רבי מרדכי עטיה, ובקי בנגלה ובנסתר כאחד. עשרות אברכים נהרו לשיעוריו בקבלה ובנושאים נוספים, בעלי תשובה רבים מצאו אצלו בית, ובקביעות למד בחברותא עם כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרון. מקורביו מספרים כי הסתיר את גדלותו והתנהל בפשטות ובנעימות, בלי גינוני כבוד ובפנים מאירות, כשהוא מכבד תלמידי חכמים ודואג להם בגופו ובממונו. מדי יום חמישי היה עובר בשוק עם עגלה ואוסף תרומות למען תלמידי חכמים, ומן המאכלים שהביאו לו דאג לארוחות צהריים לאברכים. גם על אמירת תהילים לילדים הקפיד לדאוג. בימי השבעה הגיעו לביתו רבים מגדולי המקובלים בארץ, שעמדו עמו בקשר רציף לאורך השנים, כדי לנחם את ילדיו ובני משפחתו.

מסכת הייסורים החלה לפני שנתיים ועשרה חודשים, באמצע שיעור שמסר לעשרות אברכים, כשקרס לפתע לעיני תלמידיו. חודשיים שכב בטיפול נמרץ, שלושה חודשים נוספים עברו עליו בבית לוינשטיין, ומשם שב הביתה כשהוא משותק בחצי גופו ומרותק למצב סיעודי. בהמשך התגלתה אצלו גם המחלה הנוראה.

מאז נדדה המשפחה בין רופאים פרטיים שגבו 5,000 שקלים לפגישה, תרופות ניסיוניות שנרכשו בעלויות אדירות, ניתוחי חירום ושיקום ממושך. בכל פעם שנראה היה כי אבדה התקווה, הוא שרד. לפני כחודשיים אף חלה התקדמות והוא כבר התיישב בכוחות עצמו, ואולם אז אירעה קריסת מערכות והוא נפטר.

הפרט שחוזר ועולה מפי כל מי שליווה אותו הוא התנהגותו בייסורים, כשקיבלם באהבה ובלי אף שמץ של טרוניא כלפי מעלה חלילה. יום לפני הפטירה אמר אחד הרופאים: "אני מעולם לא שמעתי אותו מתלונן". אחות שבאה לברר אילו משככי כאבים הוא מקבל, נענתה: "הוא לא מקבל, הוא לא מתלונן שכואב לו". שבוע קודם לכן אמר לה בפשטות: "אני סיימתי כאן", והודה על המאמצים שנעשו למענו.

בימים אלו קמה המשפחה מהשבעה, ואל האבל הכבד מצטרפת מציאות כלכלית קשה. 12 ילדים גידל הרב פולק ז"ל, עשרה מהם כבר הקימו את בתיהם, והחתונה האחרונה נערכה לפני חצי שנה בלבד, בעיצומה של המחלה. בבית נותרו 2 יתומות שטרם נישאו.

הציבור נקרא כעת להטות שכם למען המשפחה, לסייע בהסרת עול החובות ובהכנסת שתי הבנות לחופה.

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