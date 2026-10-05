הרב יצחק לוי ז"ל נפטר בגיל 53, בעוד שבועיים חתונת היתומה

אבל כבד בפתח תקווה עם היוודע דבר פטירתו של הרב יצחק לוי ז"ל, תושב שכונת שעריה שבעיר, שנפטר בבית החולים בילינסון והוא בן 53 בלבד.

המחלה התגלתה אצל המנוח בחנוכה האחרון. האבחנה היתה מחלה קשה בכליה, והוא החל בטיפולים סמוך לגילויה. שמונה חודשים בלבד חלפו מאותם ימים ועד לפטירתו, כשבפרק הזמן הקצר הזה התפשטה המחלה בגופו. לפני כחודש הודיעו הרופאים למשפחה כי הטיפולים נפסקים, מאחר שהמשכם עלול היה להחמיר את מצבו.

בשבוע האחרון לחייו נפרד ר' יצחק מילדיו, אחד אחד. ביום שלישי, כשכמעט כל ילדיו סובבים את מיטתו בבית החולים, השיב את נשמתו לבוראו.

המנוח ז"ל חילק את יומו בין תורה למלאכה. את שעות הבוקר הקדיש ללימוד בכולל, ובהמשך היום שימש כמשגיח כשרות. בעבודה הזאת פרנס את ביתו במשך שנים, כשכל האחריות הכלכלית של המשפחה מוטלת על כתפיו בלבד. רעייתו תבלחט"א מועסקת בעבודה חלקית בסיעוד, ומעולם לא היתה זו הכנסה שנועדה להחזיק בית.

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לפני כשנה וחצי, לאחר שנים ארוכות של מגורים בשכונת הדר גנים, עברו בני הזוג לדירה משלהם בשכונת שעריה. המעבר היה אמור לפתוח תקופה חדשה ויציבה יותר עבור המשפחה. חצי שנה לאחר מכן הגיעה האבחנה.

ר' יצחק ז"ל הותיר אחריו אלמנה ושבעה ילדים. החתונה הראשונה בבית נערכה לפני ארבע שנים, ומאז ממתינים עוד שישה ילדים להקים את בתיהם. צעיר הבנים בן שמונה עשרה וחצי.

מעבר לשבר, ניצבת המשפחה כעת מול לוח זמנים שאינו ממתין לאיש. אחת מבנות המשפחה מאורסת, וחתונתה נקבעה עוד בחיי אביה לחושד חשון, עוד פחות משבועיים. כעת אמורה הכלה לעמוד תחת חופתה בלי אביה, ובלי האיש שהיה אמור לשאת בהוצאות היום. אחריה ממתינים עוד חמישה ילדים שטרם נישאו.

מקורבים למשפחה מציינים כי עם תום ימי האבלות נותרה האלמנה מול מציאות שלא היתה מוכנה לה. במשך שנים היתה הפרנסה כולה באחריות בעלה, וכעת, לצד ההתמודדות עם האבל, עליה להתמודד גם עם החזקת הבית, עם הדירה ועם חתונה ביום ראשון ז' חשוון.

הציבור נקרא להירתם לעזרת האלמנה וששת היתומים שטרם נישאו, ולסייע להם לעמוד על רגליהם בתקופה הקשה מכל, ולהעמיד את הכלה תחת חופתה בכבוד.

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