שבוע לפני פטירתו נפרד מבתו - השבוע היא תעמוד תחת החופה

השבוע שלפני החתונה הוא בדרך כלל שבוע של התרגשות, של רשימות אחרונות ושל בית שמתמלא בשמחה. אצל הכלה ממשפחת לוי בפתח תקווה, השבוע הזה נראה אחרת לגמרי. המשמעות שהיא עוד לא הספיקה לעכל איננה המעבר לחיי נישואין, אלא העובדה שהיא יתומה. אביה, הרב יצחק לוי ז"ל, נפטר לפני שבועות ספורים בלבד, ובעוד ימים אחדים היא תעמוד תחת החופה בלעדיו.

שני תאריכים קבעו את גורלה של המשפחה השנה. הראשון היה בחנוכה, כשהאב אובחן במחלה הנוראה בכליה. השני הגיע שמונה חודשים אחר כך, ביום שלישי אחד, כשהשיב את נשמתו לבוראו בבית החולים בילינסון, והוא בן 53. בין שני התאריכים האלה נקבע תאריך שלישי, זה של החתונה, בחודש חשוון.

כחודש לפני פטירתו הודיעו הרופאים כי הם מפסיקים את הטיפולים, משום שהמשכם עלול רק להחמיר את מצבו. ר׳ יצחק הבין את פירוש הדברים, ושבוע לפני הסתלקותו נפרד מילדיו אחד אחד. כך נפרד גם מבתו הכלה, שאותה קיווה להוביל לחופה.

במשך שנים פרנס הרב יצחק ז"ל את ביתו מיגיע כפיו. בבוקר למד בכולל, ובהמשך היום עבד כמשגיח כשרות. העול הכלכלי היה מונח כולו על כתפיו. רעייתו תבלחט"א עובדת בעבודה חלקית בסיעוד מבוגרות, ומשכורתה מעולם לא הספיקה לכלכלת הבית. לפני שנה וחצי עברה המשפחה דירה בתוך פתח תקווה משכונת "הדר גנים" לדירה משלה בשכונת שעריה. זמן קצר אחר כך החלו חודשי בתי החולים.

החתונה שתיערך השבוע היא השנייה בבית. הראשונה נערכה לפני ארבע שנים, כשהאב עמד בראש השמחה. הפעם תצטרך האלמנה לעמוד שם לבדה, אחרי שמונה חודשים של טיפולים ושבועות של אבל, ולשאת בהוצאות שבעלה התכוון לקחת על עצמו.

וזו רק ההתחלה. מלבד הכלה, בבית עוד חמישה ילדים שטרם נישאו. צעיר הבנים בן 18 וחצי, והחתונות הבאות אינן רחוקות. בלי מקור פרנסה של ממש, אין לאלמנה דרך לעמוד בהן לבדה.

הציבור נקרא להירתם עוד לפני החופה, ולעזור לאלמנה ולששת היתומים להעמיד את הכלה בכבוד, כפי שאביה רצה.

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