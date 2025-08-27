"התוספות שלך לא שווה כלום!": המגיד על המסר הנורא ששמע התלמיד

האם גם אתם מרגישים לפעמים שלימוד התורה שלכם הפך למשהו אחר? שבמקום להרגיש יותר חיים, יותר אהבה, יותר חיבור - אתם מוצאים את עצמכם יותר מתוחים, יותר שיפוטיים, יותר מנותקים?

בשיעור מרתק, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פותח בסיפור מזעזע על החפץ חיים שירק על הרצפה ואמר לתלמיד ישיבה גאון: "התוספות שלך לא שווה כלום!". מה גרם לצדיק הענו והשקט להגיב בצורה כל כך קיצונית? התשובה חושפת אמת כואבת על מה שקורה כשהתורה מפסיקה לחבר אותנו ומתחילה להפריד.

דרך הפירוש המהפכני של הבעל שם טוב על המשנה "המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו", השיעור מגלה איך התורה עצמה יכולה להפוך למחסום בינינו לבין הקב"ה, המשפחה והסביבה. למה דווקא הלמדנים הכי גדולים לפעמים הכי רחוקים מהלב?

הרב ג'ייקובסון מביא כלים מעשיים להבחין אם התורה שלנו בונה או הורסת, ומראה את הדרך לחזור ללימוד שמחבר באמת - לקב"ה, לעצמנו ולאנשים שסביבנו.