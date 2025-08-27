כיכר השבת
שיעור לפתיחת הזמן

"התוספות שלך לא שווה כלום!": המגיד על המסר הנורא ששמע התלמיד

בשיעור מרתק, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פותח בסיפור מזעזע על החפץ חיים שירק על הרצפה ואמר לתלמיד ישיבה גאון: "התוספות שלך לא שווה כלום!" | מה גרם לצדיק הענו והשקט להגיב בצורה כל כך קיצונית? התשובה חושפת אמת כואבת על מה שקורה כשהתורה מפסיקה לחבר אותנו ומתחילה להפריד (יהדות)

(צילום: ללא קרדיט)

האם גם אתם מרגישים לפעמים שלימוד התורה שלכם הפך למשהו אחר? שבמקום להרגיש יותר חיים, יותר אהבה, יותר חיבור - אתם מוצאים את עצמכם יותר מתוחים, יותר שיפוטיים, יותר מנותקים?

בשיעור מרתק, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פותח בסיפור מזעזע על החפץ חיים שירק על הרצפה ואמר לתלמיד ישיבה גאון: "התוספות שלך לא שווה כלום!". מה גרם לצדיק הענו והשקט להגיב בצורה כל כך קיצונית? התשובה חושפת אמת כואבת על מה שקורה כשהתורה מפסיקה לחבר אותנו ומתחילה להפריד.

דרך הפירוש המהפכני של הבעל שם טוב על המשנה "המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו", השיעור מגלה איך התורה עצמה יכולה להפוך למחסום בינינו לבין הקב"ה, המשפחה והסביבה. למה דווקא הלמדנים הכי גדולים לפעמים הכי רחוקים מהלב?

הרב ג'ייקובסון מביא כלים מעשיים להבחין אם התורה שלנו בונה או הורסת, ומראה את הדרך לחזור ללימוד שמחבר באמת - לקב"ה, לעצמנו ולאנשים שסביבנו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר