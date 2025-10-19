ועל זה אמר הרב יורם מיכאל אברג'ל זצוק"ל שחז"ל (תמיד לב ע"א) רמזו לנו במילותיהם הקדושות: "איזהו חכם? הרואה את הנולד", חכם אמיתי הוא אחד כזה שלפני כל מעשה שעושה הוא תמיד רואה בעיניו מה שיגרום מעשה זה לילדיו אחריו, כי כל מה שאתה עושה זה משפיע על משפחתך והבאים אחריך ואף על סובביך.

2.

המילה חכמה מורכבת מהמילים כח מה - בן אדם שאצלו הכח - דהיינו כוחי ועוצם ידי הוא ימה', דהיינו כלום, עניו ושפל, אז ממילא יוכל לקבל את התורה, ורק בן אדם שהוא בבחינת 'מה' יכול לקבל את התורה, ובגלל זה משה רבנו זכה לקבל את התורה ואמר ‘ונחנו מה’ שאצלו הכח הוא ‘מה'.

3.

דעת רבי מאיר בעל הנס בגמרא קידושין (לו, א) שגם בזמן שעם ישראל חוטאים הם נקראים בנים, שנאמר: 'בנים סכלים המה' (ירמיה ד, כב), ואפילו אם אין בהם אמונה הם נקראים שנאמר: 'בנים לא אמון בם' (דברים לב, כ), ואפילו אם הם עובדי עבודה זרה הם נקראים בנים, שנאמר: 'זרע מרעים בנים משחיתים' (ישעיה א, ד), ולא די שהם נקראים בנים, כי אם גם שהם נקראים בנים טובים ואהובים, שנאמר: 'והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי' (הושע ב, א).

ולכן מצינו שיש כח בהזכרת שמו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס לפעול ישועות נוראות, כפי שאמר רבי מאיר בעצמו לאותו שומר: אמור אלהא דמאיר ענני ותינצל' (עבודה זרה יח, א), וכן ראינו אצל אבותינו שהיה שגור בפיהם לשון זה, והיו רואים על ידי כן ישועות גדולות בכל עת.

4.

"כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" (ו, יב). מידת היסוד אצל אנשי דורו של נח הייתה פגומה מהשורש לכן הקב"ה טיהר את כל העולם במקווה טהרה. רמז נפלא לכך כתב בספר "בצור ירום" (על ספר התניא) של הגאון הצדיק רבי יורם אברג'ל זצ"ל: מקווה טהרה מכיל 40 סאה, כל סאה מכילה 24 לוגים. סך הכל ישנם 960 לוגים במקווה השווים ל-960 שעות שבהם ירד המבול: ארבעים יום וארבעים לילה במשך 24 שעות ביממה.

5.

תחילת התורה באות ב' וסופה לעיני כל ישראל, באות ל', אותיות ל"ב. אמר ע"כ הר' (בצור ירום ח"ג עמ' רפ"ח) שכמו שאם הלב יפסיק לעבוד אפי' לשנייה אחת, האדם ימות (דום לב וכד'), כך מתחילת התורה עד סופה (כל החיים) לא להפסיק מלימוד התורה! "כי הם חיינו".

6.

כשהייתי עם בבא סאלי בערוב ימיו כשהיה בגיל תשעים בערך, אני זוכר שלפעמים השמיכה היתה בורחת לו בלילה בלי כוונה אע"פ שהכל היה צנוע והיה ישן עם הגלימה אבל כשכפות הרגלים היו מעט מתגלות לו, היה מבקש שיכסו אותם. הצניעות מצילה מכל מיני דברים רעים וחלומות לא טובים.

7.

ובספר אמרי נועם (ח"ב עמ' תקב) הובא מה שאמר הגה"צ רבי יורם אברג'ל זצ"ל וז"ל: היו כאלה שרצו לומר שהיות ובמדרש לא נזכר שה' נענה לבקשתו של דוד המלך – שקריאת תהילים תחשב בלימוד ‘נגעים ואוהלות’ יתכן שבקשתו כלל לא התקבלה, ויש באמירת תהלים משום ביטול תורה, אולם טעות בידם שהרי פשיטא שכשדוד המלך ביקש בקשה מה' היא התקבלה ברצון ומי עבד ירא מאלקיו כדוד, וכמו שכתב האור החיים הקדוש (שמות ל' יב), ועוד אמר, מי שבמשך כל השנה מזלזל בקריאת תהלים ומחשיב אותה לביטול תורה ורק כשבאה עליו איזה צרה הוא ממהר לקרוא התהלים לא די שקריאת התהלים לא תועיל לו אלא גם תוסיף לקטרג עליו באומרה הרי לדעתך בקשתו שלש דוד המלך לא התקבלה וכי טוב אתה מדוד שבקשתך כן תתקבל?

8.

פעם כאשר ישב הבבא סאלי זצייל ללמוד תורה יחד עם תלמידו הגאון רבי יורם אברג'ל זצייל באמצע ניגש יהודי עטוף מעיל עליון לבקש ברכה מהבבא סאלי, פנה אליו הבבא סאלי בקול תקיף: יש לך עיתון בכיס ואתה מושיט ידך לברכה?!... אז התבטא הבבא סאלי: קבלה בידי מרבותי מי שחשקה נפשו בתורה ורוצה לזכור את כל מה שלומד ולא לשכוח את לימודו יזהר לא להסתכל בשום עיתון וכיוצ"ב.

9.

המושגים אצל - הקב"ה שונים לגמרי מכפי שהם אצל הכוונה היא שלעולם אין האדם. להשוות את דרכי הבורא לדרכי בני אדם, מחשבותי כמ"ש "כי לא מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי" (ישעיהו נ"ה), צריך להזהר מאד שלא להקיל ראש עם השכינה. איוב בעת צרתו אמר "מי יתן ידעתי ואמצאהו.. אערכה לפניו משפט" (איוב כ"ג) הקב"ה מקשיב לו, אבל לא עונה לו כלל, כיון ש"איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל".

10.

רבי ירום זצ"ל היה מראה הרבה פעמים את מה שאמררבי נחמן ע"ה בליקוטי מוהר"ן (תורה ל"ח)13 שכל האנשים האלה שיש להם נטיה לדון לכף חובה הם באים מהכיוון של רוח סערה, והתרופה שלהם זה לשתוק, ואז מתקיים בהם הכתוב "יקם סערה לדממה ויחשו גליהם, וישמחו כי ישתוקו" (תהלים ק"ז), כשאדם שמח בשתיקה "לך דומיה תהילה" (תהלים