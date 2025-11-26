הרב חיים מיכאל דוב בר ויסמנדל נולד בדברצן, הונגריה, לאביו רבי יוסף. רבנו למד אצל רבי יוסף צבי דושינסקי ואצל חותנו לעתיד, רבי שמואל דוד אונגר בנייטרה. הוא התפרסם כחוקר כתבי יד עתיקים ועוד לפני השואה, פעל כשתדלן למען יהודים שנקלעו לצרה.

הרב ויסמנדל היה מפעילי ההצלה הבולטים בתקופת השואה. הוא חזר לסלובקיה כשליח אגודת ישראל והקים, את "קבוצת העבודה". הקבוצה יזמה את "תוכנית אירופה", וניהלה משא ומתן מול קצין האס-אס דיטר ויסליצני על בסיס עסקת "דם תמורת סחורה".

הרב ויסמנדל האמין שניתן היה להציל חיי יהודים והעלה את הדרישה מבעלות הברית להפציץ את אושוויץ. הוא טען בחריפות כלפי מנהיגי יהדות ארצות הברית וארץ ישראל על שלא העבירו את הכספים הדרושים להצלה, בטענה שהדבר נבע משיקולים פוליטיים ודתיים.

בספטמבר 1944 נעצר הרב ויסמנדל עם משפחתו. הוא הצליח לקפוץ מהרכבת בדרך לאושוויץ, אך אשתו וחמשת ילדיו נספו. הוא הסתתר בברטיסלאבה עד סוף המלחמה.

הרב ויסמנדל הוא חלוץ העיסוק בדילוגי אותיות בתורה. גילוי השיטה אירע בליל יום-הכיפורים תש"ב, לאחר שהתבשר על לידת בנו. הוא ניגש לספר תורה, חש "אור גדול המקיף אותו" והבחין באותיות המנצנצות. רבנו הבין שברגע זה "גילו לו סוד מופלא מן השמים" וחידש את 'שיטת הדילוגים' לגלות רמזים מופלאים (הגם שיש המייחסים אותה עוד הרבה קודם לרבי בחיי בן אשר)

את שיטתו הציג בברית המילה של בנו, וגילה שאם סופרים 49 אותיות (כנגד מ"ט ימי העומר) מן האות מ' של 'וימת שם משה' בסוף התורה, וממשיכים בדילוג זה, מתגלה השם 'מתתיהו', לרמז שגם לאחר מיתת משה ממשיך הקב"ה להעמיד צדיקים.

רבנו מצא מאות רמזים. חותנו, ה'נאות דשא' מנייטרא, העיד שחתנו "אכן ראוי לעטרה זו" משום שחידוש שער חדש בתורה דורש להיות קדוש וטהור. כאשר גילו את הרמזים לפני מרן הסטייפלער, הוא אמר כי רק למי שיש בו "ניצוץ של רוח-הקודש" יכול לחדש חידושים כאלה.

לאחר המלחמה, ב-1946, הגיע הרב ויסמנדל לארצות הברית ויסד מחדש את ישיבת נייטרא, שדגלה בתורה ומלאכה וחקלאות. הוא התנגד להקמת מדינת ישראל ב-ה'תש"ח ותקף בחריפות את הציונות עד סמוך לפטירתו.

הרב חיים מיכאל דב ויסמנדל נפטר ממחלת לב בו' בכסלו ה'תשי"ח מקום קבורתו הוא בארצות הברית.