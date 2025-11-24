פולין זימנה היום (שני) את שגריר ישראל לשיחת הבהרה, בעקבות פוסט שפורסם ברשתות החברתיות של יד ושם.

בפוסט של יד ושם, נכתב כי פולין הייתה המדינה הראשונה שבה יהודים אולצו לענוד תג ייחודי כדי לבודד אותם מהאוכלוסייה הסובבת.

"ב-23 בנובמבר 1939", נכתב בפוסט שהרגיז: "הוציא הנס פרנק, מושל הגנרלגוברנמן, צו לפיו כל היהודים מגיל 10 ומעלה חייבים לענוד סרט זרוע לבן ברוחב 10 ס"מ המסומן במגן דוד כחול על זרועם הימנית", נאמר בפוסט, אליו צורפה תמונה של טלאי צהוב".

שר החוץ הפולני, רדוסלאב סיקורסקי, כתב היום בפלטפורמת X כי הוא מתנגד לנאמר בפוסט. סיקורסקי הדגיש כי הפוסט צריך להבהיר שמדובר בפולין תחת כיבוש גרמני באותה תקופה.

"זה לא נכון. שטחי פולין נכבשו באותה תקופה על ידי גרמניה הנאצית, והכובשים הם שהנהיגו את הכללים הנוראיים הללו", הבהיר שר החוץ. "פולנים, שנכבשו על ידי הרייך השלישי ורוסיה הסובייטית, סייעו ליהודים, ועל כך נענשו במוות או בעבודת כפייה".