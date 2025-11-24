כיכר השבת
התכחשות לעובדות

דרמה דיפלומטית: שגריר ישראל בפולין זומן לשיחה; הרקע: פוסט של יד ושם

פולין זימנה את שגריר ישראל לשיחת הבהרה, בעקבות פוסט שפורסם ברשתות החברתיות של יד ושם | בפוסט נכתב כי פולין הייתה המדינה הראשונה שבה יהודים אולצו לענוד תג מיוחד | שר החוץ הפולני הכחיש: "זה לא נכון" (בעולם)

שר החוץ הפולני, רדוסלאב סיקורסקי (מתוך חשבון הטוויטר הרשמי של השר)

פולין זימנה היום (שני) את שגריר ישראל לשיחת הבהרה, בעקבות פוסט שפורסם ברשתות החברתיות של יד ושם.

בפוסט של יד ושם, נכתב כי פולין הייתה המדינה הראשונה שבה יהודים אולצו לענוד תג ייחודי כדי לבודד אותם מהאוכלוסייה הסובבת.

"ב-23 בנובמבר 1939", נכתב בפוסט שהרגיז: "הוציא הנס פרנק, מושל הגנרלגוברנמן, צו לפיו כל היהודים מגיל 10 ומעלה חייבים לענוד סרט זרוע לבן ברוחב 10 ס"מ המסומן במגן דוד כחול על זרועם הימנית", נאמר בפוסט, אליו צורפה תמונה של טלאי צהוב".

שר החוץ הפולני, רדוסלאב סיקורסקי, כתב היום בפלטפורמת X כי הוא מתנגד לנאמר בפוסט. סיקורסקי הדגיש כי הפוסט צריך להבהיר שמדובר בפולין תחת כיבוש גרמני באותה תקופה.

"זה לא נכון. שטחי פולין נכבשו באותה תקופה על ידי גרמניה הנאצית, והכובשים הם שהנהיגו את הכללים הנוראיים הללו", הבהיר שר החוץ. "פולנים, שנכבשו על ידי הרייך השלישי ורוסיה הסובייטית, סייעו ליהודים, ועל כך נענשו במוות או בעבודת כפייה".

הפוסט של שר החוץ (צילום מסך)

רחוק מלאהוב פולנים, אבל בסך הכל צודק, עוד מדינה אתם רוצים נגד???
יוס
בפולין חוייבו לענוד הפולנים לא פיספסו הזדמנות לסייע לגרמנים. בסיום המלחמה כאשר הגרמנים כבר לא שלטו בפולין המשיכו הפולנים לטבוח ולהרוג יהודים אולי שר החוץ אינו יודע אז שיבוא לשיעורי היסטוריה אצל הניצולים שניצלו ברגע האחרון מהפולנים האנטישמיים
בפולין אכן

