236 מיליון דולר: ציור קלימט שהוחרם קבע שיא חדש

הדיוקן "אליזבת לדרר" של האמן האוסטרי גוסטב קלימט, שהוחרם על ידי הנאצים ושייך למשפחה יהודית בולטת, קבע שיא עולמי חדש לאמנות מודרנית שנמכרה במכירה פומבית. בנובמבר 2025, לאחר מלחמת הצעות שנמשכה עשרים דקות במטה סותבי'ס בניו יורק, נמכר הציור בסכום אסטרונומי של 181 מיליון ליש"ט (236.4 מיליון דולר).

מכירה זו ממצבת שוב את קלימט, מחלוצי זרם היוגנדסטיל הווינאי, כפסגת שוק האמנות, ומחזירה לקדמת הבמה את ההיסטוריה המטלטלת של יצירותיו הקשורות לשואה.

הציור, שנוצר בין 1914 ל-1916, מציג את אליזבת לדרר עטופה בגלימה של קיסר מזרח אסייתי. אליזבת הייתה בת למשפחת לדרר, אחת המשפחות היהודיות הבולטות בקרב פטרוניו הגדולים של קלימט.

הדיוקן היה חלק מאוסף משפחת לדרר, אשר נבזז על ידי הנאצים ב-1938, לאחר סיפוח אוסטריה. אולם הסיפור המדהים סביב אליזבת עצמה הוא שהפך את הדיוקן לאגדה היסטורית: כדי להימלט מרדיפת המשטר הנאצי, היא הפיצה סיפור כוזב לפיו קלימט, שמת כבר ב-1918, היה למעשה אביה הביולוגי. אימה, סרנה לדרר, אף חתמה על תצהיר שאישר את האבהות המזויפת הזו כדי להציל את בתה.

על אף שקלימט היה צייר אוסטרי בולט, יצירותיו היו שנואות על הנאצים. העובדה שהוא הרבה לצייר דיוקנאות של יהודים בווינה לא הוסיפה לו אהדה אצלם. רבות מעבודותיו הוחרמו ואף נשרפו.

הדיוקן של אליזבת לדרר שהושב לאחיה ב-1948 כחלק ממאמצי ההשבה שלאחר המלחמה. הוא רק דוגמה אחת לגל ההשבות והמכירות הדרמטיות:

בשנת 2006, הציור "דיוקנה הראשון של אדלה בלוך-באואר" שנלקח אף הוא על ידי הנאצים נמכר תמורת 135 מיליון דולר. באפריל 2024, הציור "דיוקנה של העלמה ליזר", שנחשב אבוד במשך כמעט מאה שנה, התגלה מחדש ונמכר בווינה תמורת 30 מיליון אירו.