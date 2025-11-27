תיעוד של גולשים עיראקיים במהלך השיפוץ ( צילום: רשתות ערביות )

בצעד נדיר של שימור מורשת והתחדשות דתית, השלימה הקהילה היהודית המצומצמת בעיראק את שיקום קברו של הרב יצחק גאון ברובע אל-כפאח שבמרכז בגדאד. לאחר עשורים של הזנחה, בהם הפך המקום לנטוש ועזוב.

מעט מאוד מידע היסטורי זמין על הרב יצחק. הוא נחשב לאחד מחשובי הרבנים של הקהילה היהודית בעיראק ונפטר בשנת 688. יש המייחסים אותו כדמות בולטת בתקופת הגאונים. עד לפני מספר חודשים, מצב הקבר היה קשה: המקום מלא באשפה, דלתו חלודה, חלונותיו מנופצים וקירותיו מוכתמים בשחור. שאריות לתקופה בה אנשי דאעש שלטו באזור. מפקח השיקום ציין כי נדרשו חודשיים רק כדי לנקות את האתר מהזבל.

עיראק - קבר רבי יצחק גאון אחרי השיפוץ ( צילום: רשתות ערביות )

השיפוץ מומן על ידי הקהילה היהודית עצמה, בעלות מאות אלפי דולרים, כשחלק ניכר מהכספים הגיע מיהודים עיראקים גולים מחוץ למדינה. העבודה בוצעה על ידי פועלים מקומיים. כיום, המראה שונה לחלוטין: אריחי שיש מכסים את הרצפה, ובמרכז ניצבת מצבה גדולה חרוטה בשם הרב ובשנת מותו - 688. מנורת כסף נתלתה על הקיר מאחורי המצבה.

השיקום נעשה בברכתם ובתמיכתם של גורמים רשמיים עיראקים. ברשת אל ג'זירה דווח השבוע כי ח'אלידה אליהו, ראש הקהילה היהודית בעיראק, אמרה: "זו הייתה מזבלה, ולא הורשינו לשפץ אותה". היא הוסיפה כי הפרויקט יביא "תחייה לקהילה שלנו, הן בתוך עיראק והן מחוצה לה". הקהילה היהודית בעיראק, שהייתה בעבר מהגדולות במזרח התיכון, הצטמצמה כיום לעשרות בודדות בלבד.

המקום המחודש כבר מעורר עניין, ומתקבלות בקשות לביקורים מחוץ לעיראק. על אף שנות דור שבהן אתרים יהודיים נהרסו או הוסבו למחסנים, שיקום הקבר מהווה קרן אור נדירה ושימור יוצא דופן של מורשת יהודית בעיראק.