ישנן סגולות מיוחדות למציאת חן ולזכות שיתקבלו דבריו, כגון אמירת הפסוק "ד' שפתי תפתח וגו'" והפסוק "ונח מצא חן בעיני ד'" (בראשית ו, ח).

2.

בספר שמוש תהילים (בהקדמה ב עמוד ח) בשם המקובלים: שהאומר לפני חברו שם אוריאל, שבע פעמים בנשימה אחת, מסוגל לחן.

3.

סגולה מספר תולדות אהרון ומשה (עמוד מח) מצאתי כתוב מכתבי יד מהרח"ו ז"ל: לחן ולחסד יאמר פסוק "ונח מָצָא חֵן בְּעֵינֵי ה'". ויכוין בצירוף ועא נצב חנה מיני. ה' הצדיק, ויועיל בעזרת ה'.

4.

במזמור צ"א בפסוק "כי בי חשק ואפלטהו", מפסוק זה יוצא שם בי"ט והוא סגולה לחן.

5.

שאלו את הבן איש חי (בספרו שו"ת תורה לשמה סימן תכד), האם מותר להשתמש בסגולה הידועה למציאת חן בעיני האויבים, על ידי אמירת שמו של המלאך אוריאל, שבע פעמים בנשימה אחת. והשיב, כל שם של מלאך שנקראו בשמו בני אדם, מותר להזכירו, ומכיון שכבר בתנ"ך (דברי הימים א' פרק ו פסוק ט, ופרק טו פסוק ה, דברי הימים ב' פרק יג פסוק ב') נמצאו בני אדם בשם אוריאל, אין כל מניעה משימוש בסגולה זו.

6.

למציאת חן בעיני השלטון והשופטים, יקרא פרשת וישלח עד המילים מאה קשיטה, ואת הפסוקים המתחילים באות ו' בפרק קי"ט, ו' פעמים. וזוהי סגולה בדוקה ומסוגלת מאוד. מתוך ספר פדה את אברהם

7.

סגולה למציאת חן ולהינצל מדברים גדולים לומר הפסוק ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים ג' פעמים ישר והפוך.

8.

מסביר הגר"א", כי הסגולה הבדוקה למציאת חן בעיני הבריות, היא להיות מ"השומעים חרפתם ואינם משיבים". אלו ששותקים ולא מוחים על כבודם הרמוס, שאז "ייתן הקב"ה להם, חן בעיני הבריות".

9.

יתחזק באמונה שהן הוא מתנת ה' ולאשר יחפץ יתננו, שנאמר: "חן וכבוד יתן ה'", וכמו שמצינו גבי אסתר המלכה: "ויהי כראות המלך את-אסתר... נשא חן בעיניו" (אסתר ה, ב) ובמדרש רבה (אסתר ט, א) מתאר כיצד היה כניסת אסתר למלך ביום השלישי לתעניתה ויועיל מאד לקוראו ולהתחזק בה' שבידו בלבד לשאת האדם חן בעיני כל רואיו.

10.

מקור קדמון מציין את סגולת אמירת שם 'אמתלאי בת כרנבו' רק כסגולה למציאת חן לפני השלטונות, אולם מקורות רבים מציינים את סגולת שם זה להצלה ולהצלחה בכל העניינים, כשהמקור הקדום ביותר שמצאנו לכך הוא אצל רבינו משה זכות, מגדולי מקובלי איטליה לפני כשלש מאות וחמישים שנה, הכותב כך בספרו 'שרשי השמות': "אמתלאי בת כרנבו - זה השם הוא טוב לכמה דברים, והרוצה ליכנס לפני מלך או שר וכיוצא, יזכור אותו י"ז פעמים ויצליח בעזרת ה'". ואכן במשך הדורות ידועים סיפורים שונים על אנשים