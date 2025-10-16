כל הזמן צריך להוכיח את עצמך? כל כישלון קטן הורס לך את הביטחון? שופט את עצמך בלי רחמים לפי ההישגים, הציונים, ומה שאנשים חושבים?

יש סיבה לכך.

בשיעור מיוחד לפרשת בראשית, המרצה הרב יואב אקריש מגלה את הסוד שמסתתר במילה הראשונה של התורה - למה היא מתחילה דווקא באות ב' ולא באות א'?

התשובה משנה לגמרי את הדרך שבה אתה מסתכל על עצמך ועל החיים.

בשיעור תגלה:

למה הביטחון שלך לא צריך להיות תלוי בהצלחות

מה זה "להתחיל מא' ולא מב'" - ואיך זה משחרר אותך מחרדה

הסיפור המדהים של חיים כהן - איש שנלחם ביהדות 70 שנה, ומה שינה אותו ב-40 דקות

איך לזכור מי אתה באמת - לפני ההישגים, לפני השיפוט, לפני הלחץ

יש בך נשמה אלוקית שהיא תמיד שלמה - גם כשנכשלת, גם כשאנשים ביקרו, גם כשלא עמדת ביעדים. שיעור שמחבר למקור הכוח האמיתי שבתוכך.