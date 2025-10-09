כיכר השבת
למה חג הסוכות הוא התרופה לעצבות ולפערים שבתוכך? | צפו

בשיעור עמוק ומשמעותי, המרצה הרב יואב אקריש עומד על הסוד העמוק של חג הסוכות: הסוכה באה לסגור את הפערים בתוכנו ולהפוך אותנו לאנשים שמחים באמת (יהדות)

הרב יואב אקריש (צילום: ללא קרדיט)

מרגישים שיש פער בין מי שאתם בחגים למי שאתם בחיי היומיום? שבחגי תשרי אתם מלאי התעוררות קדושה, ואז חוזרים לשגרת החיים והכל נעלם? הפער הזה הוא בעצם השורש לעצבות, לתחושה שאנחנו לא באמת חיים את החיים כמו שצריך.

בשיעור עמוק ומשמעותי, המרצה הרב יואב אקריש עומד על הסוד העמוק של חג הסוכות: הסוכה באה לסגור את הפערים בתוכנו ולהפוך אותנו לאנשים שמחים באמת.

הסוכה היא לא עוד חוויה רוחנית קצרה שתיעלם אחרי שבוע. הסוכה באה לסגור את הפער הזה לתמיד. לקחת את כל האור והקדושה של ראש השנה ויום כיפור ולהוריד אותם ישירות לתוך החיים הרגילים שלנו - לאכילה, לשתייה, לעבודה, לכל מה שאנו עושים.

הסוכה היא המפתח לחיות חיים שלמים, מחוברים, מלאי משמעות ושמחה - בכל רגע.

