למה חג הסוכות הוא התרופה לעצבות ולפערים שבתוכך? | צפו

הרב יואב אקריש ( צילום: ללא קרדיט )

מרגישים שיש פער בין מי שאתם בחגים למי שאתם בחיי היומיום? שבחגי תשרי אתם מלאי התעוררות קדושה, ואז חוזרים לשגרת החיים והכל נעלם? הפער הזה הוא בעצם השורש לעצבות, לתחושה שאנחנו לא באמת חיים את החיים כמו שצריך.