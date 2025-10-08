הרב הקדוש רבי משה בן מרדכי זכות (הרמ"ז), שהיה גאון בתורה, רב, מקובל ומשורר, נחשב לאחד מגדולי המקובלים ביהדות איטליה במאה ה-17. נולד באמסטרדם, ברפובליקה ההולנדית, בסביבות שנת שפ"ה. הוא היה ממוצא פורטוגזי, בן למשפחת אנוסים שגלתה לאמסטרדם. משפחתו הגיעה במקור לספרד לאחר מאות שנים של ישיבה בצרפת שבאשכנז. הרמ"ז היה נין ונכד להיסטוריון והאסטרונום הנודע, רבי אברהם זכות.

את ראשית לימודיו עשה הרמ"ז בבית המדרש "עץ חיים" של קהילת אמסטרדם, שנוסד על ידי רבי מנשה בן ישראל. הוא למד בישיבתו של הרב שאול מורטירה.

כדי להעמיק בלימודי הקבלה, עבר הרמ"ז תחילה לעיר פוזנן שבפולין, שם למד אצל רבי יצחק הגדול מפוזנא. בשנת 1645 עקר לאיטליה. לפי מקורות, את עיקר לימודיו בקבלה עשה בעיר ורונה אצל ר' בנימין הלוי, שהיה תלמידו של ר' חיים ויטל.

מסופר על הרמ"ז כי בצעירותו למד את השפה הלטינית, אולם לאחר שהכיר בחומרת הדבר, צם ארבעים יום ולילה מתוך תקווה לשכוח אותה.

הרמ"ז כיהן כרב קהילת הספרדים בונציה. הוא הגיע לשם לבקשת הרב הראשי של העיר, הרב עזריה פיגו, שיחליפו בתפקיד בשל זקנותו. בוונציה עסק הרמ"ז גם במלאכת הגהת ספרים.

בשנת 1673 עבר לעיר מנטובה, שם שימש כרב העיר וכראש ישיבה. במנטובה הקים הרמ"ז ישיבה גדולה והיה לו חוג רחב של תלמידים. הוא ייסד בישיבתו מפעל להעתקת כתבי האר"י, אשר דרכו נפוצו כתבים אלו ברחבי אירופה. הרמ"ז היה נחוש בדעתו כי יש ללמוד את תורת האר"י רק מתוך כתבי ר' חיים ויטל, אותם כינה "סולת נקיה" ו"מקובלים מפי עליונים", ושלל את העיסוק בכתבי תלמידים אחרים. דרך בית מדרשו נפוצו גם מנהגי התפילה המבוססים על קבלת האר"י.

הרמ"ז העמיד תלמידים רבים. בין תלמידיו הבולטים נמנו רבי בנימין הכהן ויטאלי מרג'יו (חתנו וממשיך דרכו), רבי אברהם רוויגו, רבי יהודה בריאל, רבי ישעיהו באסאן, רבי אביעד שר שלום באזילה, ורבי אברהם צמח.

הרמ"ז ישב במנטובה עד לסוף ימיו הוא נפטר ביום ט"ז בתשרי ה'תנ"ח, הרמ"ז נקבר במנטובה, ומצבתו התגלתה במאה העשרים במחסן לחומרי בנייה בעיר.