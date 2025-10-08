ראש ממשלת איטליה, ג’ורג’ה מלוני, חשפה אתמול (שלישי) כי היא ושריה הבכירים מצאו עצמם במוקד תלונה חמורה שהוגשה לבית הדין הפלילי הבין־לאומי בהאג.

לדבריה, ההודעה שהועברה לבית הדין טוענת כי היא, שר ההגנה גוידו קרוסטו ושר החוץ אנטוניו טיאני מואשמים לכאורה במעורבות ובסיוע לרצח עם, בהקשר לפעולות הצבאיות של ישראל בעזה.

בראיון לערוץ הציבורי RAI סיפרה מלוני כי שמות השלושה הופיעו במסמך שהוגש לבית הדין, ולצדם גם שמו של רוברטו צ’ינגולאני, מנכ"ל חברת הביטחון הלאומית “לאונרדו”. ראש הממשלה לא חשפה מי יזם את המהלך או מי עומד מאחוריו, אך תיארה את המצב כ"חריג ובלתי נתפס". לדבריה, "אני לא חושבת שיש מקרה דומה לזה בהיסטוריה המודרנית".

החשיפה מגיעה בעיצומן של שבועות סוערים במיוחד באיטליה, שבה מתרחבות הפגנות פרו־פלסטיניות נגד ממשלת הימין. במהלך השבוע האחרון נרשמו ברחבי המדינה עצרות ענק שנמשכו ימים ברציפות, לאחר מעצרם של פעילי משט לעזה שניסו לפרוץ את המצור. ברחובות מילאנו, רומא ונאפולי נראו מאות אלפים קוראים להפסיק את שיתוף הפעולה עם ישראל.

מלוני מצידה הגיבה בחריפות. בשבוע שעבר תקפה את מארגני המשט ואמרה כי "המטרה שלהם לא הייתה סיוע לעזה, אלא פגיעה באיטליה". היא גם לעגה לשביתה הכללית שפרצה בעקבות המעצר ואמרה כי מדובר באנשים ש"פשוט רצו סוף שבוע ארוך".

עם זאת, גם מלוני נאלצה לאחרונה להקשות את הטון כלפי ישראל. אף שהממשלה בראשותה נחשבת מהתומכות המובהקות בירושלים באירופה, ראש הממשלה הביעה הסתייגות ממה שכינתה "תגובה לא מידתית" של ישראל בעזה. בנאום שנשאה בעצרת האו"ם גינתה את הפגיעה בילדים ובנשים פלסטינים, האשימה את ישראל בביצוע "טבח" והודיעה כי איטליה תתמוך בכמה מהצעדים שהנציבות האירופית יוזמת נגד ירושלים.

למרות הכל איטליה לא הכירה במדינת פלסטין, ומלוני עצמה הבהירה כי תתמוך בכך רק כאשר חמאס לא ישלוט עוד בעזה וכל החטופים הישראלים ישוחררו.

בראיון אתמול הדגישה כי היא "המומה" מהאשמות שהופנו כלפיה. "אין אדם שמכיר את העובדות ולא יודע שאיטליה לא אישרה משלוחי נשק חדשים לישראל מאז ה־7 באוקטובר", אמרה. לדבריה, גם אם עמדתה כלפי ירושלים מורכבת, היא "נובעת מאחריות מדינית ולא מפחד מהרחוב".