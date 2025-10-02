בונים סוכה? כך תעשו את זה נכון, בטוח ובלי סכנות מיותרות

חג הסוכות מתקרב, ובצאת יום הכיפורים רבים ימהרו להציב את היתד הראשון לסוכה שתארח את משפחותיהם. לצד שמחת החג והמצווה החביבה, מומחי המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס"ל) מזכירים כי בניית סוכה כרוכה לא פעם בשורה של סיכונים - מנפילה מסולם, דרך פגיעה מכלי עבודה ועד לסכנת דלקה והתחשמלות. בכדי למנוע פציעות ופגיעות מיותרות, המוס"ל מפרסם דגשים מרכזיים לבנייה ולשהות בטוחה בסוכה.

עבודה עם כלים

בעת שימוש בפטיש חשוב לבחור כלי במידה ובמשקל מתאימים, לוודא שהידית והראש תקינים ומהודקים, ולהחזיק אותו בצורה נכונה ובטוחה. אם ילדים או בני משפחה אחרים מסייעים בעבודות, יש להתאים עבורם כלים קלים בלבד.

במקרה של הברגת ברגים, יש להשתמש במברגים איכותיים, לא להפעיל יותר מדי כוח, ולהימנע מהחזקתם בכיסים כדי לא ליצור סיכון מיותר. במסורי עץ יש לבחור תמיד את הכלי המתאים לחומר, לבדוק מראש שאין מסמרים או בליטות, ולעבוד באיטיות ובזהירות בזמן החיתוך.

חשמל ותאורה

התקנה ופריסת חיבורי חשמל מותרת אך ורק לחשמלאי מוסמך. יש להיזהר במיוחד מנורות ומכשירים הפולטים חום, שעלולים להצית סכך וקישוטים דליקים. ההמלצה היא להשתמש בתאורת לד, המפחיתה סיכוני התחממות. בנוסף, במקרה של גשם יש לנתק את מערכת החשמל, ובמקרים של התחשמלות חלילה - לנתק מיד את הזרם ולא לגעת באדם המחושמל בידיים חשופות.

בטיחות בגובה

תליית קישוטים או הנחת לייסטים וסכך בסוכה מצריכים שימוש בסולם יציב בלבד. אין לטפס על כסאות או אמצעים מאולתרים, ובוודאי שלא על כסאות בעלי גלגלים. מומלץ לבצע את העבודה בזוגות - אחד מטפס והשני מוודא ומסייע. כאשר הסוכה מוקמת במרפסת חשוב לשים לב במיוחד לסכנת נפילה סמוך למעקה ולוודא שילדים אינם מטפסים לחלונות או לדפנות הסוכה.

מניעת שריפה

אין להכניס כיריים, תנורי חימום או גזיות לסוכה, שכן מדובר בחלל הבנוי במרבית המקרים מחומרים דליקים שנשרפים במהירות. וכבר כתב על כך האחרונים (או"ח ס' תרל"ט סע"א) שהמנהג שלא להכניס נר חרס בסוכה מחשש דליקה וגם מנורה (שקורין לאמפ''ן) ראוי לשער שלא ישרף סוכתו.

מנכ"ל המוס"ל, ד"ר מיקי וינקלר, מדגיש כי לצד מצוות החג והמשמעות הרוחנית של הישיבה בסוכה, על כל משפחה ועובד לזכור כי מדובר בעבודה פיזית עם סיכונים ממשיים. "הסוכה משמשת מקום של שמחה וחיבור משפחתי, אך כדי שהחווייה לא תיהפך לאירוע טראגי - יש להקפיד על הוראות הבטיחות. כך נוכל ליהנות מזמן איכות, חמימות ושמירה על בריאותנו".