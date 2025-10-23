כיכר השבת
פרשת נח

מבול של קדושה: הסוד שהרבי גילה על התקופה שלנו | צפו

הרב אשר פרקש משתף ברעיון מרגש ששמע ישירות מפי הרבי מליובאוויטש לפני 40 שנה - על המשמעות העמוקה של המבול ועל הקשר המפתיע שלו לזמננו | צפו (פרשת השבוע)

האם אתה מרגיש שאנחנו חיים בתקופה של "מבול"?

הרב אשר פרקש משתף ברעיון מרגש שזכה לשמוע מהרבי מליובאוויטש לפני 40 שנה - על המשמעות העמוקה של המבול ועל הקשר המפתיע שלו לזמננו.

בשיעור נלמד:

למה המבול לא היה רק עונש, אלא דווקא ברכה נסתרת

מה הקשר בין המים לפני בריאת העולם למבול של נח

איך המבול הרוחני של התורה ממלא את העולם דווקא בימינו

מדוע אנחנו עוברים מחודש תשרי לחשוון - ומה המסר שבמעבר הזה

הסוד שמאחורי "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"

הרב פרקש מסביר איך המבול הרוחני שאנחנו חווים היום זה בדיוק המבול החיובי שמכין אותנו לגאולה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר