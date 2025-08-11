הרה"ק רבי אברהם מרדכי הורוויץ מפינטשוב זצ"ל, אחד מצדיקי הדור השלישי לחסידות, נולד בשנת תקכ"ו לאביו הרה"ק רבי בנימין זאב יעקב. וגיסו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, בעל ה"נועם אלימלך.

רבנו נסע והסתופף בצילם של כל גדולי דורו. הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ודודו הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק.

אף על פי שגדולי הדור, הפצירו בו להיות אדמו"ר, רבינו ברח מן הכבוד וסירב בתוקף. החוזה מלובלין אף אמר לו שאם ינהג באדמו"רות רבים יותר ינסעו אליו מאשר אליו. אך רבינו השיב: "וואס זאל איך טון, אויבן אין הימל זאגט מען אז "נישט"" (מה אעשה, למעלה בשמים אומרים 'לא').

מסופר ששהה כשנתיים אצל הרה"ק רבי שלמה מקרלין מבלי לספר מי הוא. בערב חג השבועות התגלה ייחוסו, וכובד מאוד. אולם, לאחר החג, מיד נסע משם, באומרו שאינו יכול להיות תלמיד כשאנשים מזהים אותו כאדם מיוחס, ושצריך רב שיקרע ממנו "עור ובשר לקרעים".

למרות שלא נהג באדמו"רות, רוב רובם של צדיקי דורו נסעו אליו בביטול גמור, כיוון שהכירו באור הגדול שהאיר בפינטשוב.

רבי אברהם מרדכי מפינטשוב זצ"ל עובדות והנהגות

בספר אור אלימלך כתב:

מו"ח הצדיק מוהר"ר אברהם מרדכי מפינטשוב שמע מפיו של רבינו אלימלך: ינוחו מלחלוק עלי שתי שנים ואביא משיח וגאולה שלמה.

ואמר: חידוש נפלא הוא לי על התנאים שצפו ברוח קדשם ועד סוף כל הדורות, וכתבו כל כך גזירות רעות ויסורים שיהיו קודם ביאת משיח, ולא ראו שאלימלך יהיה בעולם וכל אלו הרעות והגזירות כבר המתיק אותם וביטל אותם אלימלך. כל זה שמע מו"ח זצ"ל מפיו הקדוש.

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב העיד עליו שהיה יכול להחיות מתים. פעם אחת, כשהסתובב רבינו עם בנו רבי יוסף דוד בפינטשוב, הצביע על נקודה מסוימת בפינת העיר ואמר שאם יבנה שם בית, תהיה לו קדושת ארץ ישראל.

לאחר פטירתו, כשהחברה קדישא רצו לקוברו בבית העלמין החדש של פינטשוב, רב העיר, הגאון רבי זאב דוב הכהן ראפפורט, התעקש שייעשה שיקברוהו בבית העלמין הישן שבו קבורים גדולי הדור. אולם, בית דין פסק כי אין לעשות כן, ושיש לקוברו בבית העלמין החדש. הרב ראפפורט בכה על כך, כי קיווה שבעבור רבי אברהם מרדכי יאפשר גם לו להיקבר בעתיד בבית העלמין הישן.

באופן פלאי, נקבר רבי אברהם מרדכי בבית העלמין החדש, בדיוק במקום שעליו אמר שנים קודם לכן שאם יבנה שם בית, תהיה לו קדושת ארץ ישראל.

לאחר פטירתו, הטילו תושבי העיר איסור שלא יקברו זרים בתוך י"ב אמות סביב קברו. ברבות השנים האיסור הופר ואנשים אכן נקברו שם.

רבינו נסתלק לגנזי מרומים ביום י"ז באב בשנת תקפ"ד, ונקבר בבית הקברות החדש בפינטשוב. זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.