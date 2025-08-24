הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל ( צילום: מאת Yossi2244 - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93230660 )

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, נולד במינסק, בשנת ה'תרצ"א, 2לאביו הרב אברהם גולדברג, שהיה מחניכי ישיבת נובהרדוק. לאחר ברית המילה שלו, אביו נאסר על ידי הבולשביקים ונגזרו עליו עשר שנים בסיביר, בשל החזקתו את הישיבה במינסק. לאחר מאמצים שנמשכו כשנה, אביו שוחרר וגורש לריגה שבלטביה.

כעבור שנתיים וחצי, כשהיה בן חמש, עלתה משפחתו לארץ ישראל עם סרטיפיקט שקיבלו בעזרת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והתיישבו בירושלים. בארץ ישראל, למד הרב גולדברג שנתיים בתלמוד תורה "מאה שערים" וכמה שנים נוספות ב"עץ חיים". בגיל עשר, החל את לימודיו בישיבת תפארת צבי, ובגיל ארבע עשרה נכנס לישיבת חברון. בעצת החזון איש, עבר כעבור מספר חודשים, בחשוון ה'תש"ז, לישיבת פוניבז' בבני ברק. בשנת תשי"א, בעקבות פטירת אחותו היחידה, שב ללמוד בישיבת חברון. בחודש אב תשי"ג התארס ובחודש אלול תשי"ד נישא לרחל, בתו של רבי שלמה זלמן אוירבך. הוא התגורר בשיכון חב"ד בירושלים והתפלל בבית הכנסת המרכזי בשכונה. הרב גולדברג התפרסם כפוסק וכדיין ובעל שיעור קומה. כבר בישיבה, הגאב"ד של פוניבז' אמר ש"מוחו של זלמן נחמיה מנגן ככינור". הרב ברוך דב פוברסקי אף ציין כי הרב גולדברג זכה להיות "פוסק הדור לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא בכל התורה כולה". הוא כיהן כחבר בית הדין הרבני הגדול לערעורים, היה אב בית דין בבית הדין הפרטי לענייני ממונות "הישר והטוב" ואף נמנה על מייסדיו.כמו כן, שימש כעורך הראשי של האנציקלופדיה התלמודית. הוא ניחן בידע מקיף בתחום הטכנולוגי, הרפואי והמשפטי. אף שהשתייך לזרם החרדי ליטאי, הוא נחשב למקורי בדעותיו ובפסקיו. הרב גולדברג ערך מבחנים רבים לאלפי רבנים ודיינים, ובמשך חמישים שנותיו האחרונות נבחנו אצלו אלפי מוסמכים שהפכו לרבנים ומורי הוראה ברחבי העולם.

הרב גולדברג באמצע, במבחן בישיבת פורת יוסף, לידו רבי יהודה צדקה ( צילום: נוצר על־ידי מעלה היצירה עודד פרידמן )

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל – עובדות והנהגות

1.

פעם הוצעה לגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל משרת רב שכונה גדולה בירושלים. לאחר שהסכים עקרונית, שאל לפתע: "ומה עם הרב פלוני, שהוא רב קהילה חשובה באותה שכונה?" השיבו לו שאין הם יודעים וסוף כל סוף אותו רב ‘אינו’ רב השכונה. מיד התקשר אליו הגרז"ן ושאל לדעתו. הרב פלוני אמר: "ודאי זכות היא לשכונה שאתה תכהן בה כרב," שוב שאלו הגרז"ן ואם אפסוק דבר הלכה בניגוד לדעתך? האם תקבל את דעתי? הרב הודה ביושר שלא יוכל לקבל זאת. מיד הודיע הגרז"ן לסובבים: "אם כן, איני מקבל את המשרה."

2.

בחורה בעלת תשובה פוטרה מעבודתה ואיבדה את משכורתה. בהמלצת הרב מרדכי אויערבאך פנתה לדין תורה אצל הגרז"נ זצ"ל. מתוך חשש לקחה עמה חברה שעבדה גם היא שם. הרבנית קיבלה אותן בחביבות אך הסבירה: "הרב שומע רק את שני הצדדים יחד." כשהגיע המעסיק שלא היה דתי, מחופש בכובע וחליפה, אמרה הרבנית לבנות: "אל תחששו, זו רק תחפושת, והרב מיד יבחין בכך." ואכן, לאחר שמיעת הצדדים פסק הרב לטובת העובדת והורה למעסיק בתקיפות לכתוב לה צ'ק מיד. כשהבחין שגם חברתה ממתינה בחוץ, ציווה עליו לשלם לה את משכורתה "ודאי גם אותה אתה תפטר, מוטב שלא תמתין עד אז, ותשלם לה עכשיו.

3.

הגרז"נ זצ"ל סיפר בשם הגר"י בלאזר, שתמה: אם התורה היא תבלין ליצר הרע, לשם מה נצרך לימוד מוסר? וביאר: יש שתי דרכי רפואה, טבעית וסגולית. סגולית אינה פועלת אלא אם נעשית בשלמות, אך טבעית מועילה גם בחלקה. כך בלימוד התורה: לימוד פרק "שור שנגח" פועל בסגולה קדושה, אך בתנאי שילמד לשמה ובטהרה. לעומת זאת, המוסר הוא כתרופה טבעית, הוא מלמד את האדם להכיר את חולשותיו, את תחבולות היצר ואת דרכי ההתמודדות, ולכן כוחו תמידי גם אם אינו בשלמות.

הרב זלמן נחמיה גולדברג נפטר בל' באב ה'תש"פ, בגיל 89, ומנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים.