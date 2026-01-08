כיכר השבת
להרוג את המצרי: המעשה שהפך את משה למנהיג | שיעור מיוחד לשבת

המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מיוחד לפרשת שמות: משה רבינו, רגע לפני שהופך למנהיג עם ישראל, עומד בפני בחירה קשה - האם להישאר נסיך שקט בארמון פרעה, או להיות משה? (יהדות)

מדוע בחר ה' דווקא במשה רבינו להנהיג את עם ישראל? התשובה נמצאת ברגע דרמטי אחד ששינה את ההיסטוריה.

בשיעור הזה נצלול אל העבר של משה. רגע לפני שהוא הפך למנהיג עם ישראל, הוא עמד בפני הבחירה הקשה ביותר: הוא גדל בארמון פרעה, נהנה מכל טוב, בטחון, כסף, כבוד. ופתאום הוא רואה מצרי מכה עברי.

עכשיו עליו לבחור: האם להישאר נסיך שקט בארמון פרעה, או להיות משה?

"ויך את המצרי" - כשמשה עושה זאת, הוא הורג לא רק את המצרי שבחוץ, אלא גם את המצרי שבתוכו - את הצורך למצוא חן, להיות אהוב על כולם.

בשיעור:

הרב ג'ייקובסון עם סיפור שאביו שמע מהרבי מליובאוויטש ושינה את חייו.

הקרע בין ארמון המלוכה המצרי שבו חי משה לבין סבל אחיו העבדים.

איך מפסיקים לנסות "לרצות את כולם" ומוצאים את עמוד השדרה הפנימי?

למה העולם שותק מול הרוע, ומה התפקיד שלנו בתוך הכאוס הזה?

המדריך ליציאה מהגלות הפרטית, לחיסול הקולות הזרים בתוכנו, ולהפוך לאנשים בני חורין באמת.

