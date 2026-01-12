ביום השנה השלישי להסתלקותו של הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל, התקיים בישיבת "דבר שמעון" באלעד מעמד מרגש של סיום הש"ס. את הש"ס כולו סיימו בני הישיבה, אשר עמלו עליו ביגיעה רבה ובהתמדה מיוחדת בזמנים שבין הסדרים לאורך השנה האחרונה.

ישיבת "דבר שמעון", הקרויה על שמו של בעל ההילולא זצ"ל, הוקמה בעידודו ובהכוונתו האישית. בראשות הישיבה עומד תלמידו, הגאון רבי נתנאל שפירא, ובנשיאותה עומד ראש ישיבת "עטרת שלמה", הגאון רבי חיים פיינשטיין. את שולחן המזרח במעמד הסיום פיארו גדולי התורה, ובהם חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת "מאור התורה" הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי חיים פיינשטיין, והגאון רבי דניאל בעדני, בנו של בעל ההילולא וראש כולל "טהרות". לצדם השתתפו ראשי ישיבות, מנהלי תלמודי תורה, הורי התלמידים וראש העיר יהודה בוטבול. הרבנים בדבריהם העלו על נס את שקידת הבחורים וציינו כי סיום הש"ס בעת הזו הוא התשובה הניצחת לכל המנסים להצר את צעדיהם של בני התורה. הם בירכו את התלמידים שימשיכו לצמוח בדרכו של בעל ההילולא, לגדול בתורה וביראת שמיים ולזכות שיהיה שמם כשם הגדולים.