מנהג הכפרות
א. זמן עשיית הכפרות
זמן עשיית הכפרות הוא בערב יום כיפור. ניתן להקדים המנהג ולעשות במשך עשרת ימי תשובה. יש ליזהר שלא לומר את הפסוקים שנוהגים לומר לפני עשיית הכפרות במקום שיש ריח רע מהתרנגולים.
ב. אופן הכפרות
את מנהג הכפרות יש לעשות בתרנגול; מי שאינו יכול יעשה על כסף.
הרוצה לקיים מצות כיסוי הדם ולברך עליה יזהר שיהיה מונח עפר מלמטה לפני שנשפך הדם, ואז יקח מעט עפר בידו, יברך ויכסה את הדם מלמעלה. אין צורך לכסות את כל הדם.
אם נבלע הדם בקרקע ויש רישום ניכר חייב לכסות. אם נתערב הדם במים ויש בו מראה דם – חייב לכסות.
ג. מנהגי הכפרות בתרנגול
יש הנוהגים לעשות כפרות לכל אחד מבני המשפחה בנפרד [לזכר – תרנגול זכר, לנקבה – תרנגולת נקבה].
יש הנוהגים לעשות כפרה אחת על כל הזכרים ועל כל הנקבות – תרנגול אחד לזכרים, תרנגולת אחת לנקבות.
ד. כפרות בכסף
אין סך קבוע לכפרות בכסף; מי שעושה לכל אחד בנפרד די שיעשה אף על שקל אחד.
כשעושים בכסף אומרים במקום "זה התרנגול ילך למיתה" "זה הכסף ילך לצדקה".
אין לעשות כפרות בכספי מעשר.
כסף הכפרות יש לתת לעניים. אם מכפרים בתרנגולים – יתנו את בשרם לעניים, או שיפדה בכסף את שוויים ויתן לעניים.
אם עושים כפרות בכסף מזומן, אין חובה לתת את הכסף עצמו אלא סך שווה, או לתרום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.
ה. כפרות עבור אחרים
אם בחור בישיבה ואין לו כסף, הוריו יכולים לעשות כפרות בשבילו ולומר "זה חליפת פלוני בן פלוני", אף שעיקר המנהג הוא בפני המתכפר עצמו.
ערב יום הכיפורים
א. מאכלים מחממים
ביצים ושום רק כשהם חמים. בינה ומוצרי חלב חמים יש אומרים שאין לאכול כל היום; מקילים בשחרית אם קרים. חלב עם קפה מותר.
מצווה לאכול דגים במשך היום לפני סעודה המפסקת; יש הנוהגים לאכול 'קרעפלאך'.
ב. טבילה בערב יום כיפור
מצווה לטבול; יש להקפיד על דיני חציצה (לנקות שיניים וכד'). יש אומרים שיש לטבול שלוש פעמים.
טבילת נשים, יש הנוהגות, ויש שאינן; אף נשים הנוהגות לטבול יש שסוברים שאין לטבול בתוך ז"נ.
זמנה: לאחר חצות היום קודם מנחה, לא מוקדם משעה קודם חצות. אם אינו יכול בזמן זה – יטבול לאחר עלות השחר.
יתפלל מנחה בבגדי שבת לאחר הטבילה כדי להספיק לאכול סעודה מפסקת.
בחור בישיבה שלא הספיק לטבול לפני מנחה יטבול לאחר מנחה.
ג. דיני סעודה מפסקת
הסעודה האחרונה לפני הצום נקראת 'סעודה המפסקת'.
לכתחילה אוכלים עם פת; מי שקשה לו יכול להקל.
אוכלים מאכלים קלים להתעכל.
יש נוהגים לטבול פרוסת 'המוציא' בדבש.
אוכלין בשר עוף, לא בשר בהמה.
אין אוכלין דגים חמים; בדגים קרים מקילים.
אין אוכלין ושותין דברים המחממים את הגוף (ביצים, שום, גבינה, חלב חמים) ואין שותים יין ישן וטוב; נשים יכולות לאכול כרגיל.
חלב המעורב בקפה מותר.
אין לאכול שומשום – עולה לפה ומגביר ליחה בלילה.
ד. ברכת המזון בסעודה המפסקת
לאחר ברכת המזון מותר לאכול, לשתות או לעשות מלאכה.
יש המחמירים, נחשב כאילו קיבל את יום הכיפורים, ולכן נכון להתנות בפירוש שאינו מקבל את הצום בברכת המזון.
תוספת יום הכיפורים
א. מנהגים ותפילה
אין האבל ניגש לעמוד כש"ץ בתפילת שחרית ומנחה.
אין אומרים אבינו מלכנו בין שחרית למנחה.
מותר לקחת כדורים וויטמינים המקילים את הצום.
אין לאכול סמוך לתחילת הצום מיני מתיקה.
בסעודה המפסקת, אוכלים מאכלים קלים, לא דגים ובשר בהמה.
בגמר הסעודה המפסקת, יאמר או יחשוב שאינו מקבל עדיין את הצום, כדי שיהיה מותר לאכול ולשתות אחר כך.
חובה מהתורה להוסיף מחול על הקודש, ויש להפסיק מאכילה ומלאכה ושאר איסורים קודם השקיעה.
