א. זמן עשיית הכפרות

זמן עשיית הכפרות הוא בערב יום כיפור. ניתן להקדים המנהג ולעשות במשך עשרת ימי תשובה. יש ליזהר שלא לומר את הפסוקים שנוהגים לומר לפני עשיית הכפרות במקום שיש ריח רע מהתרנגולים.

ב. אופן הכפרות

את מנהג הכפרות יש לעשות בתרנגול; מי שאינו יכול יעשה על כסף.

הרוצה לקיים מצות כיסוי הדם ולברך עליה יזהר שיהיה מונח עפר מלמטה לפני שנשפך הדם, ואז יקח מעט עפר בידו, יברך ויכסה את הדם מלמעלה. אין צורך לכסות את כל הדם.

אם נבלע הדם בקרקע ויש רישום ניכר חייב לכסות. אם נתערב הדם במים ויש בו מראה דם – חייב לכסות.

ג. מנהגי הכפרות בתרנגול

יש הנוהגים לעשות כפרות לכל אחד מבני המשפחה בנפרד [לזכר – תרנגול זכר, לנקבה – תרנגולת נקבה].

יש הנוהגים לעשות כפרה אחת על כל הזכרים ועל כל הנקבות – תרנגול אחד לזכרים, תרנגולת אחת לנקבות.

ד. כפרות בכסף

אין סך קבוע לכפרות בכסף; מי שעושה לכל אחד בנפרד די שיעשה אף על שקל אחד.

כשעושים בכסף אומרים במקום "זה התרנגול ילך למיתה" "זה הכסף ילך לצדקה".

אין לעשות כפרות בכספי מעשר.

כסף הכפרות יש לתת לעניים. אם מכפרים בתרנגולים – יתנו את בשרם לעניים, או שיפדה בכסף את שוויים ויתן לעניים.

אם עושים כפרות בכסף מזומן, אין חובה לתת את הכסף עצמו אלא סך שווה, או לתרום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.

ה. כפרות עבור אחרים

אם בחור בישיבה ואין לו כסף, הוריו יכולים לעשות כפרות בשבילו ולומר "זה חליפת פלוני בן פלוני", אף שעיקר המנהג הוא בפני המתכפר עצמו.