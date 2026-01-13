הילדה שחולצה עם אמהממזרח ירושלים חגגה בת מצווה מרגשת

לפני שמונה שנים חולצו אם יהודייה ובתה משכונה עוינת במזרח ירושלים, לאחר מסכת ארוכה, קשה ומפותלת של חיים קשים. את פעולת החילוץ המורכבת הוביל כוח מיוחד של יד לאחים. העובדות הסוציאליות של הארגון המשיכו ללוות את המשפחה ולתמוך בה בכל שלבי השיקום.

השנים הראשונות שלאחר החילוץ היו לא קלות, מכל ההיבטים: מנטלית, רגשית, פסיכולוגית וכלכלית. בכל אותה עת ניצבו לצד המשפחה הנשמות הטובות של יד לאחים שליוו כל צעד וכל שעל בצורה אישית ורגישה.

בסייעתא דשמיא, למרות הקשיים, האם אזרה כוחות, למדה מקצוע חדש, ודאגה לשלב את ילדיה במערכת החינוך, מתוך רצון אמיתי להתחיל מחדש ולגדל את ילדיה במסלול יהודי וערכי. במקביל, במאמצים משותפים ורגישים של מיטב הכוחות ביד לאחים, שוקם הקשר עם בני משפחתה של האם.

השבוע נחוגה בת המצווה של הבת במעמד מרגש. לקראת החגיגה, פנו אנשי יד לאחים אל לתלמידות מדרשת אור תורה סטון בירושלים, שהרימו את הכפפה בהתלהבות. הבנות השקיעו בהכנות, ארגנו תכנית מושקעת ודאגו לאירוע חם ומכבד שכלל תכנים ערכיים, שמחה ואווירה משפחתית. לאירוע הוזמנו חברות הכיתה של כלת השמחה, בנות משפחה קרובות, וצוות העובדות הסוציאליות והחונוכות של יד לאחים שבאו להשתתף בשמחה.

מטורף: איש הצללים שנכנס לכפרים ערבים ומחלץ יהודיות מספר על מאחורי הקלעים משה אריה | 12.01.26

ב'יד לאחים' ציינו כי החגיגה המרגשת העצימה את תחושת השייכות של הבת הניצולה ואת עובדת היותה בת מצוות על כל המשתמע מכך. בארגון ציינו כי גם גם התלמידות שארגנו את האירוע יצאו ממנו נרגשות ומחוזקות. "הייתה לבנות הזדמנות יוצאת דופן להעניק ולתת לבת צעירה ששבה אל חיק העם היהודי. בכך כל אחת מהן חוותה בעצמה תחושה של שליחות וערבות לגורלו של העם היהודי. כל אחת מהתלמידות הרגישה היטב כמה חשוב המסר שאנו לא מרפים ממנו: לא מוותרים על על אף יהודי", אמרו ביד לאחים.