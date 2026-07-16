נסע למלון בחו"ל ללא עירוב - האם מותר לטלטל את מפתח החדר?

שאלות ותשובות בהלכה

מאת הגאון רבי אהרן בוטבול/ מתוך עלון 'אחוותא' מבית 'אחוות תורה'

טלטול במקום שאין עירוב

שאלה:

נסעתי למלון בחו"ל ואין שם עירוב. האם יש דרך מותרת לטלטל את מפתח החדר?

תשובה:

אסור מן התורה לטלטל חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים או להעבירם ארבע אמות ברשות הרבים. אולם נחלקו הפוסקים בהגדרת רשות הרבים: האם די ברחוב שרוחבו ט"ז אמה, או שנדרש שיעברו בו שישים ריבוא בני אדם. במקום צורך אפשר להקל כדעה השנייה.

לפי זה, ברוב הרחובות בחו"ל אין דין רשות הרבים אלא כרמלית, שאיסור הטלטול בה הוא מדרבנן. לכן, במקום צורך, כגון נשיאת מפתח החדר, אפשר להקל אם הופכים את המפתח לחלק מהבגד, כגון אבזם לחגורה, או שמטלטלים אותו בשינוי. [שכן במקום שמצטרפים שני איסורי דרבנן לביסוס האיסור יש מקום להקל בשעת הצורך].

כמו כן, במקום כזה מותר להרים תינוק שכבר זוחל, משום ש"חי נושא את עצמו", וגם איסור טלטולו הוא מדרבנן. בצירוף דין כרמלית אפשר להקל במקום צורך, אך אין היתר לטלטל עגלה או חפצים שאין בהם צורך משמעותי.

בישולי גויים בערמונים קלויים

ג'ו הציע לנו ערמונים קלויים. האם יש בהם איסור בישולי עכו"ם, אף שהם רק נצלו על האש?

תשובה:

איסור בישולי גויים חל הן על בישול והן על אפייה או צלייה, ולכן מאכלים כמו עוף או תפוחי אדמה שנצלו בידי גוי אסורים.

אולם לגבי ערמונים יש מקום להקל. הרמב"ם (הלכות מאכלות אסורות י"ז, י"ז) כתב: "קליות של עכו"ם מותרות, שלא גזרו עליהן שאין אדם מזמן את חברו על הקליות", וכן פסקו הכסף משנה והבית יוסף (סימן קי"ג). מכאן למדו הפוסקים שאין איסור בישולי גויים בפיצוחים, מפני שאינם נחשבים מאכל חשוב.

אמנם יש שכתבו שכיום יש פיצוחים הנחשבים חשובים ועולים על שולחן מלכים, אך לגבי ערמונים נראה שאין הם בכלל זה, ולכן מותר לאוכלם אף אם נצלו על ידי גוי.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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