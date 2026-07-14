הרב אריה מלכה: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?"

שאלה זו ראויה להישאל מתוך מבט תורני וציבורי רחב: פשוט לכל שהתורה היא מרכז חייו של כל יהודי ועיקר תפקידנו בעולם הוא לדאוג "כי ידעתיו למען יצווה את בניו אחריו ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט". אולם יש לשאול בכנות כיצד חברה של תורה אמורה לחשוב על אחריות, שותפות וערבות הדדית בזמן מלחמה.

הדיון המלא מופיע באתר צריך עיון (מדור בין הסדרים), במסגרת מאמר של הרב אריה מלכה העוסק בפסוק “האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?” מעבר לשימושו כסיסמה - וכקריאה לחשבון נפש תורני וציבורי.

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