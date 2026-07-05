מסע הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שהיה אמור להיות אירוע אבל דתי שגרתי, הופך לזירת התגוששות דיפלומטית ופוליטית סוערת במיוחד. הסיבה לעיסוק הגובר סביב טקסי האשכבה נעוצה דווקא בבחירה קפדנית, ויש שיאמרו מתוחכמת ומניפולטיבית, של פסוקי הקוראן שהושמעו ברקע בזמן הגעתן של משלחות המנהיגים מרחבי העולם.

כלי תקשורת באיראן וברשתות החברתיות בעולם הערבי מאשימים את המארגנים בניצול ציני של הטקס הדתי כדי לשלוח עקיצות ומסרים פוליטיים חריפים למדינות השכנות ולמתחרים מבית.

לפי הדיווח ב"איראן אינטרנשיונל", הסערה החלה כאשר אתרי חדשות מובילים ברפובליקה האסלאמית, בהם האתר השמרני 'טבנאק' ואתר החדשות 'פרארו', החלו לנתח את קטעי הקריאה והצביעו על מגמה ברורה. בכלי התקשורת הללו תוארה התופעה כ"חדשנות בדיפלומטיה הציבורית", ונטען כי הפסוקים לא נבחרו בצורה אקראית, אלא הותאמו אישית לכל משלחת ומשלחת בהתאם להתנהלותה המדינית והצבאית בתקופה האחרונה, ובמיוחד על רקע העימות הישיר של איראן מול ישראל וארצות הברית.

התקרית שמשכה את מרב תשומת הלב התרחשה כאשר סגן שר החוץ הסעודי, וליד בן עבדולכרים, התקרב לארונו של חמינאי. באותם רגעים ממש, בחר הקריין להקריא את פסוק 13 מתוך סורת אל-עמראן, העוסק באופן ישיר בקרב בדר המפורסם, שבו ניצחו מעטים מנאמני הנביא מוחמד כוח צבאי גדול בהרבה. הפסוק שנבחר מסתיים במילים: "אלוקים תומך במי שהוא רוצה בעזרתו, לבטח יש בכך לקח לבעלי התובנה". פרשנים פוליטיים מיהרו לקשור זאת למדיניותה של ערב הסעודית, אשר על פי דיווחים שונים אפשרה לארצות הברית לפעול משטחה במהלך העימותים האחרונים, תוך שהיא מנסה לתמרן ולמנוע מלחמה אזורית כוללת.

גם המשלחת הטורקית לא רוותה נחת מהקריאה הדתית. עבור נציגיו של ארדואן נבחרו פסוקים המהללים ומדגישים את עליונותם של המאמינים הנלחמים למען האל, אל מול אלו הבוחרים להישאר מאחור מסיבות לא מוצדקות. ברשתות החברתיות פירשו זאת מיד כביקורת איראנית נוקבת על הגישה הזהירה והמהוססת שנקטה אנקרה במשברים האחרונים במזרח התיכון, תוך שהיא נמנעת מלהתייצב באופן אקטיבי לצד הציר האיראני.

ההבחנה הדיפלומטית הדקה באה לידי ביטוי מובהק גם ביחס ללבנון. בעוד המשלחת הרשמית של מדינת לבנון זכתה לשמוע פסוק המרמז כי מוטב היה להם אילו היו מקריבים מעצמם למען המטרה הדתית והיו הולכים בדרך הישר, הרי שהמשלחת הנפרדת של ארגון הטרור חיזבאללה התקבלה בכבוד מלכים ובפסוקים המבטיחים ניצחון מוחץ ל"אנשי האלוהים". בדומה לכך, משלחת חמאס התקבלה בפסוקי שבח והלל המפארים את המאמינים אשר "נשארו נאמנים לברית שכרתו עם האל ולא הפרו את הבטחתם".

אלא שהדרמה הגדולה ביותר, שגררה תגובות זועמות בתוך איראן פנימה, התרחשה דווקא סביב משפחתו של מייסד הרפובליקה האסלאמית, רוחאללה חומייני. כאשר נכדו, חסן חומייני – המזוהה באופן מובהק עם המחנה הרפורמיסטי והמתון יותר באיראן – התקרב לארון, החל פתאום הקריין להקריא פסוק מסורת א-ניסא, המדגיש את הפער העצום בין המאמינים היושבים בבית לבין אלו המקריבים את הונם וחייהם למען המאבק. בסרטונים שהופצו ברשת נראה חומייני הנכד עוזב את המקום בתוך זמן קצר, דבר שעורר שמחה לאיד בקרב חוגים שמרנים קיצוניים, אך מנגד עורר ביקורת ציבורית רחבה על ביזוי כבודו של האורח.

התגובות לאירועים הללו חילקו את העולם המוסלמי. תומכי המשטר באיראן הגנו על הבחירות האמיצות וטענו כי מדובר בתזכורת לגיטימית ואחראית למדינות השכנות לגבי השלכות המדיניות שלהן. מנגד, אזרחים רבים ואנשי דת הביעו שאט נפש מהמהלך, וטענו כי השימוש בפסוקי קודש כדי לעקוץ ולבקר מנחמים שהגיעו לחלוק כבוד אחרון נוגד לחלוטין את התרבות הפרסית ואת ערכי האסלאם והנביא, המקדשים את הכנסת האורחים. בעולם הערבי המורחב, ובמיוחד בעיראק, תקפו את המהלך בחריפות רבה יותר, ופרשנים מקומיים הגדירו את התקרית מול המשלחת הסעודית כ"ביטוי לטיפשות דיפלומטית ושנאה מושרשת" של ההנהגה הנוכחית בטהרן.