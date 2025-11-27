אמש (רביעי) פגע כטב"ם בשדה הגז המרכזי כור מור שבאזור כורדיסטן בעיראק. המתקפה האלמונית גרמה להפסקה מלאה של אספקת הגז לתחנות הכוח באזור.

תיעוד שפורסם בכלי התקשורת הראה מרכז אנרגיה עולה באש, לאחר שהפגיעה כוונה במכל אחסון נוזלי במתקן. המתקנים שנפגעו הם חלק ממערך חדש שמומן חלקית על ידי ממשלת ארה"ב.

חברת דנה גז, המפעילה השותפה של השדה, הודיעה כי הייצור הושבת לחלוטין לצורך כיבוי האש והערכת המצב.

עקב עצירת האספקה מכור מור, נרשמו האפלות נרחבות באזורים רחבים בכורדיסטן. משרדי המשאבים הטבעיים והחשמל הודיעו לאזרחים כי "כל ייצוא הגז לתחנות הכוח הופסק".

דובר משרד החשמל הכורדי, אומד אחמד, ציין כי בעקבות המתקפה צפויה ירידה של 3,000 מגה-וואט בייצור החשמל באזור. המשמעות הקשה היא שממשלת האזור יכולה לספק כעת חשמל רק במשך חמש שעות ביום, במקום 24 שעות.

ראש הממשלה האזורי, מסרור ברזאני, גינה את המתקפה ה"פחדנית" בחריפות רבה. הוא דרש מבגדאד למצוא את המבצעים ולהעמידם לדין, והאשים את "מי שעומד מאחורי המתקפות הלילה". הרשויות הכורדיות נוהגות להאשים קבוצות מיליציה הנתמכות על ידי איראן בפיגועים חוזרים ונשנים על שדות הנפט והגז באזור.

ברזאני פנה גם לוושינגטון בבקשה דרמטית: "אני מפציר בשותפים האמריקאים והבינלאומיים שלנו לספק את ציוד ההגנה הדרוש כדי להגן על התשתיות האזרחיות שלנו". סגן ראש הסגל שלו אף תהה: "כמה מתקפות צריכות לקרות לפני שממשלת ארה"ב תאפשר פשוט לממשלת כורדיסטן לרכוש ציוד קינטי נגד כטב"מים כדי שנוכל להגן על שמנו ועל התשתיות הקריטיות שלנו?".

למרות הנזק הנרחב והדרמטי, באירוע זה לא דווח על נפגעים בנפש. המתקפה הנוכחית היא המשמעותית ביותר מאז גל תקיפות כטב"מים ביולי, והיא מגיעה זמן קצר לאחר שבחירות לפרלמנט בעיראק הראו ביצועים טובים של פלגים המקושרים לאיראן.