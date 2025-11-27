כיכר השבת
עלטה מוחלטת

פיצוצים וכדורי אש ענקיים: מרכז אנרגיה בכורדיסטן עולה באש לאחר מתקפת כטב"מים

פגיעת כטב"ם בשדה הגז המרכזי כור מור שבכורדיסטן, השבית לחלוטין את ייצור הגז והחשמל באזור | ההתקפה גרמה להאפלה מוחלטת, ותחנות הכוח נאלצו להפסיק את פעילותן (העולם הערבי)

שדה הגז בכורדיסטן עולה בלהבות (צילום: רשתות ערביות)

אמש (רביעי) פגע כטב"ם בשדה הגז המרכזי כור מור שבאזור כורדיסטן בעיראק. המתקפה האלמונית גרמה להפסקה מלאה של אספקת הגז לתחנות הכוח באזור.

תיעוד שפורסם בכלי התקשורת הראה מרכז אנרגיה עולה באש, לאחר שהפגיעה כוונה במכל אחסון נוזלי במתקן. המתקנים שנפגעו הם חלק ממערך חדש שמומן חלקית על ידי ממשלת ארה"ב.

חברת דנה גז, המפעילה השותפה של השדה, הודיעה כי הייצור הושבת לחלוטין לצורך כיבוי האש והערכת המצב.

עקב עצירת האספקה מכור מור, נרשמו האפלות נרחבות באזורים רחבים בכורדיסטן. משרדי המשאבים הטבעיים והחשמל הודיעו לאזרחים כי "כל ייצוא הגז לתחנות הכוח הופסק".

דובר משרד החשמל הכורדי, אומד אחמד, ציין כי בעקבות המתקפה צפויה ירידה של 3,000 מגה-וואט בייצור החשמל באזור. המשמעות הקשה היא שממשלת האזור יכולה לספק כעת חשמל רק במשך חמש שעות ביום, במקום 24 שעות.

ראש הממשלה האזורי, מסרור ברזאני, גינה את המתקפה ה"פחדנית" בחריפות רבה. הוא דרש מבגדאד למצוא את המבצעים ולהעמידם לדין, והאשים את "מי שעומד מאחורי המתקפות הלילה". הרשויות הכורדיות נוהגות להאשים קבוצות מיליציה הנתמכות על ידי איראן בפיגועים חוזרים ונשנים על שדות הנפט והגז באזור.

ברזאני פנה גם לוושינגטון בבקשה דרמטית: "אני מפציר בשותפים האמריקאים והבינלאומיים שלנו לספק את ציוד ההגנה הדרוש כדי להגן על התשתיות האזרחיות שלנו". סגן ראש הסגל שלו אף תהה: "כמה מתקפות צריכות לקרות לפני שממשלת ארה"ב תאפשר פשוט לממשלת כורדיסטן לרכוש ציוד קינטי נגד כטב"מים כדי שנוכל להגן על שמנו ועל התשתיות הקריטיות שלנו?".

למרות הנזק הנרחב והדרמטי, באירוע זה לא דווח על נפגעים בנפש. המתקפה הנוכחית היא המשמעותית ביותר מאז גל תקיפות כטב"מים ביולי, והיא מגיעה זמן קצר לאחר שבחירות לפרלמנט בעיראק הראו ביצועים טובים של פלגים המקושרים לאיראן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר