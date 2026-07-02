מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון של איראן, ככל הנראה לא יופיע בפומבי במהלך מסע הלווייתו של אביו, עלי ח'אמנאי, שחוסל בידי ישראל בתחילת מלחמת שאגת הארי. זאת בשל חששות ביטחוניים כבדים ואיומים ממשיים על חייו. כך דיווחה רשת "איראן אינטרנשיונל" בהסתמך על ראיון שהעניק חכים אלהי, נציגו הרשמי של המנהיג העליון בהודו, לרשת התקשורת "אינדיה טודיי".

לדברי הנציג, השוהה בקשר רציף עם גורמים בתוך הרפובליקה האסלאמית, גורמי הביטחון האיראניים הטילו וטו מוחלט על השתתפותו של הבן באירועי האבל, והבהירו כי מדובר בסכנת חיים מיידית עבורו - במיוחד לאור ההצהרות האחרונות מצד מערכת הביטחון הישראלית.

מהפרטים שחשף אלהי עולה, לפי הדיווח, כי מוג'תבא ח'אמנאי הביע רצון עז לצאת אל הציבור, להשתתף באופן פעיל במסע הלוויה ואף להוביל בעצמו את תפילת המתים המסורתית (הסלאת) על גופת אביו. הנציג סיפר כי במהלך ביקורו באיראן בשבוע שעבר נפגש עם מקורבים ששוחחו עם הבן, והם אישרו כי הוא מעוניין לקחת חלק פומבי באירועים. עם זאת, גורמי המודיעין והאבטחה של המשטר הבהירו לו כי הם אינם מסוגלים לספק לו הגנה מיטבית בתנאים הנוכחיים, וכי יציאה מהמחתרת בעת הזו תהיה בגדר הימור מוחלט על חייו, מה שיוביל לכך שהוא ייאלץ להישאר במחבוא ולא יופיע בפני ההמונים.

הסיבה המרכזית לצעדי המניעה הקיצוניים הללו נעוצה ביכולות המודיעיניות והטכנולוגיות המיוחסות למדינות המערב ולישראל. גורמי הביטחון בטהראן הסבירו לבנו של המנהיג כי לאויבי המשטר ישנם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר, המאפשרים זיהוי פנים מדויק, מעקב צמוד ואיתור מיקום בזמן אמת, דבר שהופך כל הגעה שלו לאירוע המוני למלכודת מוות.

החשש בטהראן התגבר עוד יותר לאחר שכתב הרשת הזכיר בראיון כי שר הביטחון של ישראל הצהיר באופן פומבי כי מוג'תבא ח'אמנאי נמצא גבוה ברשימת החיסולים של מערכת הביטחון הישראלית, עובדה שאושרה על ידי הנציג האיראני שהודה כי המצב אכן מורכב ומסוכן ביותר עבורו.

ברקע הדברים, עולה גם שאלת ירושת ההנהגה הרוחנית והפוליטית באיראן. כאשר נשאל אלהי האם עלי ח'אמנאי השאיר בצוואתו הנחיה מפורשת לגבי זהות האדם שיוביל את תפילות ההלוויה, השיב כי המנהיג לא נקב בשם ספציפי. לדבריו, במצב דברים רגיל ותקין, המנהיג העליון החדש שנבחר הוא זה שאמור להוביל את הציבור בתפילות הללו, אולם תחת התנאים הביטחוניים המתוחים והרגישים שנוצרו באיראן, הנוהל הזה אינו בר ביצוע. המצב הרעוע מאלץ את צמרת המשטר לנהוג במשנה זהירות, ולמנוע ממי שמונה ליורש לחשוף את עצמו, גם במחיר של היעדרות מטקס פרידה פומבי מאביו.