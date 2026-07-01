בימים האחרונים התפרסם ברשתות החברתיות סרטון של בלוגר עזתי שלעג לנפילתו של סרן דוד חזות הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. הבלוגר, שיושב באוהל בתנאים קשים, בחר לצלם סרטונים ולנסות להציג תמונה מעוותת של המציאות בעזה.

כתב 'כיכר השבת' לענייני ערבים לא נשאר אדיש למראה הזה. "לא יכולתי להישאר אדיש", הוא מסר, "העליתי סרטון תגובה בערבית כדי להעמיד אותו על הטעות שלו ולהגיד לו את האמת בפרצוף".

"הצחוק שלך מסכה לפחד"

בסרטון התגובה שהעלה כתבנו משה אריה, הוא פנה ישירות לבלוגר העזתי בערבית חדה וברורה: "הצחוק המטופש שלך הוא בסך הכל מסכה שמסתירה את הפחד והחולשה שלך. בזמן שאתה עסוק בחיפוש לייקים בתוך הבוץ וההרס של עזה, הגיבורים שלנו כמו סרן דוד חזות הי"ד הם אלו שעושים היסטוריה".

אריה המשיך והבהיר: "השיירה של עם ישראל ממשיכה לדהור קדימה, ואתה נשאר אדם מתוסכל שכלוא בתוך השנאה של עצמך בלי עתיד ובלי דרך מוצא". דבריו הישירים נועדו להעביר מסר ברור - הניסיון להציג תמונה מעוותת של המציאות לא ישנה את העובדות בשטח.

המציאות מול התעמולה

כתב 'כיכר השבת' הדגיש את הפער בין התעמולה לבין המציאות בשטח. "בסוף הסרטון הבהרתי לו דבר אחד פשוט: הוא יכול להמשיך לשחק אותה בסרטונים, אבל המציאות בשטח חזקה יותר מכל עריכה בטיקטוק", הוא ציין.

"אנחנו פה, נלחמים ומנצחים, והוא יישאר עם החיוכים המזויפים שלו עד שייגמר לו האוויר", הוסיף הכתב. המסר המרכזי שהועבר היה שהניסיון להציג ניצחון דמיוני לא משנה את העובדה שתושבי עזה חיים בתנאים קשים, רחוק מהתמונה שהבלוגר מנסה למכור.

זכרו של סרן דוד חזות הי"ד

סרן דוד חזות הי"ד, בן 21 מאשקלון, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה במרחב דיר סיריאן שבדרום לבנון. התקרית התרחשה בשעות הלילה המאוחרות, כאשר כוח של צוות הקרב החטיבתי גולני נתקל במחבל שפתח באש לעבר הכוח הישראלי.

אימו של דוד הי"ד, גלית, שיתפה את דמותו של בנה: "הוא ילד מלך. הוא איבד אבא בגיל צעיר, ולמרות הכול אמר לי: 'אמא, אני הולך לקרבי. כל העולם שלי זה גולני, אין כמו גולני. רק למען המדינה'". המילים האחרונות שהותיר היו: "אמא, אם יקרה לי משהו - תמשיכי לחיות. עשיתי את מה שמוטל עליי למען המדינה".