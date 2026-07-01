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"הצחוק שלך מסכה לפחד": כתב כיכר השבת 'הכניס' לעזתי שצחק על נפילת החייל

בלוגר עזתי לעג לנפילתו של סרן דוד חזות הי"ד • כתב כיכר השבת לענייני ערבים יצר סרטון תגובה בערבית | "בזמן שאתה מחפש לייקים בבוץ, הגיבורים שלנו עושים היסטוריה" (העולם הערבי)

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התגובה של כתב כיכר השבת
התגובה של כתב כיכר השבת

בימים האחרונים התפרסם ברשתות החברתיות סרטון של בלוגר עזתי שלעג לנפילתו של סרן דוד חזות הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. הבלוגר, שיושב באוהל בתנאים קשים, בחר לצלם סרטונים ולנסות להציג תמונה מעוותת של המציאות ב.

כתב 'כיכר השבת' לענייני ערבים לא נשאר אדיש למראה הזה. "לא יכולתי להישאר אדיש", הוא מסר, "העליתי סרטון תגובה בערבית כדי להעמיד אותו על הטעות שלו ולהגיד לו את האמת בפרצוף".

"הצחוק שלך מסכה לפחד"

בסרטון התגובה שהעלה כתבנו משה אריה, הוא פנה ישירות לבלוגר העזתי בערבית חדה וברורה: "הצחוק המטופש שלך הוא בסך הכל מסכה שמסתירה את הפחד והחולשה שלך. בזמן שאתה עסוק בחיפוש לייקים בתוך הבוץ וההרס של , הגיבורים שלנו כמו סרן דוד חזות הי"ד הם אלו שעושים היסטוריה".

אריה המשיך והבהיר: "השיירה של עם ישראל ממשיכה לדהור קדימה, ואתה נשאר אדם מתוסכל שכלוא בתוך השנאה של עצמך בלי עתיד ובלי דרך מוצא". דבריו הישירים נועדו להעביר מסר ברור - הניסיון להציג תמונה מעוותת של המציאות לא ישנה את העובדות בשטח.

המציאות מול התעמולה

כתב 'כיכר השבת' הדגיש את הפער בין התעמולה לבין המציאות בשטח. "בסוף הסרטון הבהרתי לו דבר אחד פשוט: הוא יכול להמשיך לשחק אותה בסרטונים, אבל המציאות בשטח חזקה יותר מכל עריכה בטיקטוק", הוא ציין.

"אנחנו פה, נלחמים ומנצחים, והוא יישאר עם החיוכים המזויפים שלו עד שייגמר לו האוויר", הוסיף הכתב. המסר המרכזי שהועבר היה שהניסיון להציג ניצחון דמיוני לא משנה את העובדה שתושבי עזה חיים בתנאים קשים, רחוק מהתמונה שהבלוגר מנסה למכור.

זכרו של סרן דוד חזות הי"ד

סרן דוד חזות הי"ד, בן 21 מאשקלון, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה במרחב דיר סיריאן שבדרום לבנון. התקרית התרחשה בשעות הלילה המאוחרות, כאשר כוח של צוות הקרב החטיבתי גולני נתקל במחבל שפתח באש לעבר הכוח הישראלי.

אימו של דוד הי"ד, גלית, שיתפה את דמותו של בנה: "הוא ילד מלך. הוא איבד אבא בגיל צעיר, ולמרות הכול אמר לי: 'אמא, אני הולך לקרבי. כל העולם שלי זה גולני, אין כמו גולני. רק למען המדינה'". המילים האחרונות שהותיר היו: "אמא, אם יקרה לי משהו - תמשיכי לחיות. עשיתי את מה שמוטל עליי למען המדינה".

סרן דוד חזות הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

סרטון התגובה של כתב 'כיכר השבת' לענייני ערבים מהווה דוגמה לחשיבות המאבק בתעמולה השקרית שמנסים לפרוס מעזה. בזמן שבלוגרים עזתיים מנסים להציג תמונה מעוותת, העובדות בשטח מדברות בעד עצמן - עם ישראל ממשיך לעמוד איתן מול אויביו, וזכרם של הגיבורים שנפלו ימשיך לחיות לנצח.

עזהרצועת עזהחלל צה"למשה אריהדוד חזות

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מי שחשב שאנחנו נשתוק מול הלעג לשם של גיבור ישראל סרן דוד חזות ז"ל – טעה בגדול. הגיע הזמן להפסיק להבליג ולענות לאויבים שלנו בשפה שהם מבינים.
יערית פורת

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