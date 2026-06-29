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"חגורת ביטחון לעוטף"

סמוטריץ' בהודעה דרמטית: "מוכנים להקים 3 יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה מיד"

השר הודיע בפגישה עם ראש עיריית שדרות כי עבודת המטה הושלמה • "ברגע שנקבל אור ירוק מראש הממשלה נתחיל" | קריאה לנתניהו: תן את האישור (בארץ)

דבריו של סמוטריץ' | צפו
דבריו של סמוטריץ' | צפו| צילום: צילום: דוברות

השר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (שני) בפגישה עם ראש עיריית שדרות אלון דוידי, כי מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת , וכי ניתן להתחיל בביצוע באופן מיידי - ברגע שיתקבל האישור המדיני מראש הממשלה.

"מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה, ואנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים באופן מיידי ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה", הכריז סמוטריץ' בתום הפגישה. "אני קורא לראש הממשלה - תן את האישור, בוא נשלים את המשימה ונחזיר ביטחון אמיתי לתושבי הדרום".

"איפה שאין התיישבות אין ביטחון"

הציג את התוכנית כחלק ממדיניות רחבה יותר לשינוי המציאות הביטחונית בעוטף עזה. "צה"ל מחזיק כיום בכמעט 70% משטח ", אמר. "צריך להשלים את כיבוש יתר השטח, להכריע את חמאס ולהקים רצועת יישובים יהודיים שתשמש חגורת ביטחון לשדרות וליישובי העוטף".

"איפה שאין התיישבות אין ביטחון", הדגיש השר. "אנחנו לא חוזרים למציאות שלפני 7 באוקטובר". דבריו מהווים המשך למדיניות שמקדם סמוטריץ' בתפקידו כשר במשרד הביטחון האחראי על ההתיישבות, ומשקפים את עמדתו הברורה בנוגע לעתיד רצועת עזה.

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, הודה לשר על פעילותו למען העוטף. "שר האוצר, תודה על כל מה שעשית למען העוטף", אמר דוידי. "גם אני הייתי מאלה שהתקשרו אליך ואמרו: 'בצלאל, תילחם', כדי שלא נפסיק את הלחימה עד שנרחיק את האיום משדרות ומהעוטף. זה המינימום שנדרש כדי שתושבי האזור יוכלו לחיות בביטחון".

רוצחי החמאס בבוקר המתקפה - בשדרות (צילום: מצלמת אבטחה)

המשך מדיניות ההתיישבות

ההכרזה של סמוטריץ' מגיעה בעת שהשר ממשיך לקדם צעדים משמעותיים בתחום ההתיישבות. לאחרונה הוכרזו 465 דונם כאדמות מדינה עבור יישוב גבעות הרואה, ואושרה לראשונה בנייה בחברון ללא אישור העירייה הערבית - צעד היסטורי שמבטל בפועל את אחד מסעיפי הסכם חברון.

התוכנית להקמת יישובים בתוחמת הצפונית של עזה מעוררת מחלוקת פוליטית, אך סמוטריץ' רואה בה מרכיב מרכזי בהבטחת הביטחון לתושבי הדרום. השאלה היא האם ראש הממשלה בנימין נתניהו ייתן את האישור המדיני הנדרש, או שהתוכנית תישאר בשלב התכנון למרות ההכנות המבצעיות שהושלמו.

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