יחיא סינוואר על סטרואידים: האזהרה המצמררת של שיקלי

במהלך הופעתו בפודקאסט "שומר סף" של גדי טאוב, הציג השר עמיחי שיקלי ניתוח חריף ומדאיג של המציאות המשתנה בסוריה. בדבריו, תקף שיקלי את הגישה המפויסת שחלק מגורמי הביטחון בישראל אימצו כלפי המשטר החדש והעומד בראשו.

שיקלי יצא חוצץ נגד אמירות שהשמיע השר לשעבר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, אשר זיהה פוטנציאל חיובי בשינוי השלטוני בסוריה. "אני אומר סליחה, כל מי שלמד שלושה שיעורים בתואר ראשון במזרח תיכון על תנועת האחים המוסלמים, על התנועות של הג'יהאד העולמי, על התנועה הסלפית ומבין עם מי יש לו עסק, לא רואה בג'ולני שום הזדמנות", הצהיר שיקלי בסרטון.

לדבריו, האיום הנשקף מסוריה תחת הנהגתו של ג'ולני גדול ומורכב בהרבה מזה שהכרנו מרצועת עזה. הוא תיאר את המצב:

"אני לא רואה בג'ולני שום הזדמנות. הוא רואה בו את האויב הבא של מדינת ישראל, יחיא סינוואר עם שני נמלי ים ומעצמה בגבו. זו עזה על סטרואידים וזו המלחמה הבאה בוודאות מוחלטת. אין מנוס מהדבר הזה"

השר שיקלי לא הותיר מקום לספק באשר להערכתו לגבי העתיד לבוא. הוא רואה בג'ולני את "האויב הבא של מדינת ישראל" וקובע כי מדובר במסלול התנגשות בטוח.

"זו המלחמה הבאה בוודאות מוחלטת", סיכם שיקלי את דבריו בפודקאסט, "אין מנוס מהדבר הזה".