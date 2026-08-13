 דלג לתוכן הראשי
עם מי יש לנו עסק

יחיא סינוואר על סטרואידים: האזהרה המצמררת של שיקלי

בזמן שיש מי שמזהים "הזדמנות" במשטר החדש בדמשק, השר עמיחי שיקלי מזהיר כי מדובר ב"עזה על סטרואידים" ומבהיר: "מי שמבין עם מי יש לו עסק, לא רואה בג'ולני שום הזדמנות" (חדשות בארץ)

2תגובות
השר שיקלי בתוכנית שומר סף (צילום: מסך)

במהלך הופעתו בפודקאסט "שומר סף" של גדי טאוב, הציג השר עמיחי שיקלי ניתוח חריף ומדאיג של המציאות המשתנה ב. בדבריו, תקף שיקלי את הגישה המפויסת שחלק מגורמי הביטחון בישראל אימצו כלפי המשטר החדש והעומד בראשו.

שיקלי יצא חוצץ נגד אמירות שהשמיע השר לשעבר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, אשר זיהה פוטנציאל חיובי בשינוי השלטוני בסוריה. "אני אומר סליחה, כל מי שלמד שלושה שיעורים בתואר ראשון במזרח תיכון על תנועת האחים המוסלמים, על התנועות של הג'יהאד העולמי, על התנועה הסלפית ומבין עם מי יש לו עסק, לא רואה בג'ולני שום הזדמנות", הצהיר שיקלי בסרטון.

לדבריו, האיום הנשקף מסוריה תחת הנהגתו של ג'ולני גדול ומורכב בהרבה מזה שהכרנו מ. הוא תיאר את המצב:

"אני לא רואה בג'ולני שום הזדמנות. הוא רואה בו את האויב הבא של מדינת ישראל, יחיא סינוואר עם שני נמלי ים ומעצמה בגבו. זו עזה על סטרואידים וזו המלחמה הבאה בוודאות מוחלטת. אין מנוס מהדבר הזה"

השר שיקלי לא הותיר מקום לספק באשר להערכתו לגבי העתיד לבוא. הוא רואה בג'ולני את "האויב הבא של מדינת ישראל" וקובע כי מדובר במסלול התנגשות בטוח.

"זו המלחמה הבאה בוודאות מוחלטת", סיכם שיקלי את דבריו בפודקאסט, "אין מנוס מהדבר הזה".

סוריהרצועת עזהגדי אייזנקוטעמיחי שיקלי

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אויבים שמתכוננים ומשקיעים מיליארדים שאין להם רק למילחמה אתנו
וגם מצרים
1
סוריה זה מגרש משחקים של קיצוניים שהמטרה השמדת מדינת ישראל.סוריה= לבנון. בלבנון חיזבאללה השתלת ובסוריה דאיש
לא לישון בשמירה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר