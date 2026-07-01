צה"ל הודיע הבוקר (רביעי) כי במהלך השבוע האחרון בוצעו תקיפות מדויקות בצפון רצועת עזה, במסגרתן חוסלו ארבעה מחבלים מזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

המחבלים שחוסלו הם: ואיל מחמוד עלי לבד ומעאז מחמד חסן אחמד - שניהם פעילי נ"ט בזרוע הצבאית של חמאס, סאמח אבו כמיל - מפקד מחלקה בזרוע הצבאית, ואכרם אשרף חמאד לבד - פעיל צליפה בזרוע הצבאית של הארגון.

בנוסף לחיסול המחבלים, תקף צה"ל שלשום (ב') והשמיד פירי שיגור ומשגרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. התקיפה בוצעה במסגרת מאמצי הצבא להסרת איומים מיידיים מהרצועה.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, ופועלים באופן שוטף להסרת כל איום מיידי על מדינת ישראל. הפעילות המבצעית נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשבת החטופים ולהשגת יציבות ביטחונית ארוכת טווח".