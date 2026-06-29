דרישה חסרת תקדים וקיצונית: עורך העיתון השמרני באיראן "קייהאן", חוסיין שריעתמדארי, קרא להציב כתנאי ראשון בכל משא ומתן עתידי - את הסגרתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לידי הרשויות בטהרן לצורך העמדתו לדין בבתי המשפט של הרפובליקה האסלאמית. כך לפי דיווח באיראן אינטרנשיונל.

העורך, הנחשב לאחד הקולות הנוקשים והמקורבים ביותר לחצר המנהיג העליון באיראן, הבהיר במאמר שפרסם, לפי הדיווח, כי מדובר בצעד ראשון והכרחי לצורך יישום דרישותיו של ח'אמנאי בכל הנוגע למגעים הדיפלומטיים מול המערב, והדגיש כי על מערכת המשפט האיראנית לנהל את משפטו של הנשיא האמריקני.

עיתון "קייהאן" שבו פורסמו הדברים אינו סתם עוד כלי תקשורת ברפובליקה האסלאמית, אלא שופרו המובהק של הקו הממסדי הקיצוני ביותר באיראן, המבטא לרוב את הלכי הרוח של משמרות המהפכה ושל לשכת המנהיג העליון עצמו, ולכן להתבטאויות אלו משקל פוליטי רב.

מעבר לדרישת ההסגרה הדרמטית, קרא עורך העיתון לצוות המשא ומתן האיראני לנקוט בקו של חרם מוחלט כלפי הבית הלבן, לסרב לקבל או לפגוש את טראמפ או מי מטעמו בשיחות עתידיות, ובמקום זאת להציע כי המשלחת האמריקנית למשא ומתן תורכב אך ורק מחברי הקונגרס של ארצות הברית, תוך עקיפת הרשות המבצעת בוושינגטון.

הרקע לדרישות הקיצוניות הללו נעוץ במתיחות ההיסטורית ארוכת השנים וביחסים העכורים בין המדינות, שהגיעו לנקודת רתיחה במלחמה האחרונה.

שריעתמדארי חתם את מאמרו בנימה מאיימת במיוחד, כשהוא מתייחס ישירות לצורך לפעול נגד הנשיא האמריקני, והצהיר כי המאמץ לנקום את נקמתו של המנהיג העליון ח'אמנאי אינו צריך להצטמצם לאזור המזרח התיכון בלבד, אלא חייב להתבצע ולהוציא אל הפועל על אדמתה של ארצות הברית עצמה.